Nuevo sistema de drenaje cambió la vida de las familias de Mezcalitos

Redacción

Entre los compromisos sociales del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas, impulsado por el presidente municipal, doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, se encuentra el dotar de servicios a aquellas colonias emergentes donde las familias llevan años en condiciones de riesgo o insalubres.

La manera en que inician muchos de los asentamientos irregulares en todo el país, lejos de la dotación de servicios, generan incomodidades y riesgos de salud a las familias que solamente buscan un lugar donde vivir.

La historia del asentamiento conocido como Mezcalitos, el cual se ubica a la entrada hacia Nuevo Vallarta, nos dice que hace más de tres décadas, familias provenientes mayoritariamente de los estados de Chiapas Michoacán y Guerrero, han sufrido estás dificultades. Sin embargo, el doctor Jaime Cuevas se comprometió con ellos para resolver el problema sanitario y evitar que cada temporada de lluvias tengan que vivir dentro y fuera de sus casas, prácticamente nadando en drenaje.

No fue tan sencillo cambiar el sentido en el que viajan las aguas residuales que se originan en Mezcalitos y la franja de restaurantes y comercios al ingresar hacia Nuevo Vallarta. Por ello, reconocen los vecinos que Jaime Cuevas cumplió su palabra.

Cómo impactó a los habitantes de mezcalitos esta obra entregada recientemente? Hablan los vecinos.

“Doña Esther siempre se ponía a destapar la boca de tormenta en esta calle para que el drenaje se fuera con el agua pluvial, dónde están una licorería y una ferretería. A los comerciantes se les echaban a perder cosas. Salía el agua de drenaje a morir y duraba días apestando. Ya tenemos dos lluvias muy fuertes y una tormenta de casi 12 horas donde vimos que ya no se salen los drenajes por las coladeras de las casas”, nos narra un vecino.

“Era de dar mucha vergüenza que en la casa de enseguida nos salían objetos y basura de cinco o seis casas antes que la nuestra, y que la pestilencia duraba días y empezaban las enfermedades. Ahora con esta obra del nuevo gobierno ha llovido bastante fuerte y ya dejamos de tener ese problema, que lo tuvimos desde que nos conectaron a tubería de drenaje pero tampoco tenemos ya el problema de las fosas que se desbordan porque prácticamente todos estamos conectados al drenaje y ahora funciona al 100%. Queremos ver que más obras y beneficios nos traerán a Mezcalitos con este nuevo gobierno del doctor Jaime Cuevas, especialmente lo más requerido es que ya no rellenen más las calles porque ya llegaron al nivel de las casas y sin necesidad de que se inunde a algunos se nos mete el agua. Confiamos plenamente en que el doctor Jaime Cuevas hará lo mejor por Mezcalitos”, comentó una vecina de las calles Vicente Guerrero y Allende.

“Con el Cárcamo nuevo esperamos que haya quedado bien, pero hay mucha gente muy cochina que avienta basura al drenaje y llego a pasarle a una hermana que iban vecinos inconformes a insultarla porque salió el drenaje desde su casa y apestaba su calle, siendo que ella no tenía nada que ver”, comento otra vecina.

“No servía el Cárcamo ni la bomba, y de plano ni usábamos los baños, no podíamos. Con el anterior del ayuntamiento no se arregló bien la bomba. Ahora nos hicieron una obra bien hecha que está funcionando como Dios manda. Gracias doctor Jaime Cuevas”, concluyeron.