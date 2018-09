Reforzará Gloria Núñez gestión de recursos para Compostela: Luis Islas

El empresario hotelero reconoció que la Alcaldesa con licencia hizo un excelente papel como Presidente Municipal, no solo en la región turística de Compostela, sino en todo el municipio, supo tejer fino, mostró capacidad y supo unificar a los regidores, sectores y ciudadanía en general en torno a cada una de las acciones que emprendió para cambiarle el rostro a su municipio

Compostela//Antonio Siordia

El ingeniero Luis Alberto Islas Martín, empresario con residencia de más de 40 años en La Peñita de Jaltemba, aseguró que tras la llegada de Gloria Núñez Sánchez al Senado de la República se reforzarán los trabajos de gestión no solo para el municipio de Compostela, sino para todo Nayarit, por lo que auguró mejores tiempos para Compostela.

Gloria Núñez es gente que sabe trabajar en equipo y con mucho oficio político —sostuvo-, lo cual garantiza que por primera vez los nayaritas estemos bien representados en la tribuna más alta de nuestra Nación, posición que le permitirá a la hoy Alcaldesa con licencia seguir apoyando y gestionando más recursos para los diversos sectores, pues como política ha demostrado voluntad y ganas de servir a los ciudadanos sin importar colores ni partidos.

Ya lo hizo como diputada federal por el Tercer Distrito —agregó–, donde las acciones que gestionó fueron innumerables y en ellas destacan las relacionadas a infraestructura carretera para Compostela y otros municipios, y como Senadora continuará trabajando con mayor énfasis para cumplir a quienes le brindaron su confianza y a quienes no lo hicieron, puntualizó.

El también empresario hotelero reconoció que Gloria Núñez, quien ahora representa dignamente a los nayaritas en el Senado de la Republica, hizo un excelente papel como Alcaldesa, no solo en la región turística de Compostela, sino en todo el municipio, supo tejer fino, mostró capacidad y supo unificar a los regidores, sectores y ciudadanía en general en torno a cada una de las acciones que emprendió para cambiarle el rostro a su municipio, ejemplo de ello es el cúmulo de obras recientemente anunciadas y que iniciaran para bien de la comuna.

En cuanto a los cientos de hombres, mujeres y jóvenes de todo el municipio de Compostela que se reunieron en la Presidencia para despedir a Gloria Núñez la tarde noche de este martes, dijo que es un reconocimiento no solo a su labor como Alcaldesa, sino también una muestra agradecimiento por los beneficios que ha llevado a sus localidades. “Por eso vinieron a despedirla ahora que se instala como Senadora y decirle que están con ella, haciendo equipo para seguir apostando a Compostela”, precisó.

Con su nueva responsabilidad —agregó–, Gloria continuará trabajando al lado de los ciudadanos y seguirá acercándose a los sectores, como hoteleros, prestadores de servicio, comerciantes e inversionistas, atendiéndolos y escuchándolos para generarles la confianza que cuentan no solo con el respaldo de su Senadora, sino también del gobernador Antonio Echeverría García.