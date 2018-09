SUCESOS Y MÁS

Ramón Álvarez García

AGUEDISTAS TOMARON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD CAPITAL TEPIC

Algunas situaciones monetarias y políticas, caldearon los ánimos, logrando el cometido para irse a la huelga este lunes, motivando con ello que todas y cada una de las Dependencias de atención, gestión y solución, quedaran varadas, y por supuesto que la ciudadanía, el pueblo al final de cuentas, es el pagano, de los malos entendidos y pésima ADMINISTRACIÓN, que ha llevado el Ayuntamiento de Tepic, al mando de Francisco Javier Castellón Fonseca, su recién adquisición como TESORERO, el también ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, ALBERTO RIVERA DOMÍNGUEZ, no dio el resultado esperado y se le vinieron abajo, las Finanzas Municipales al Maestro Castellón, quien deberá asumir las consecuencias reales, PUES ni modo, que no haya sabido, las consecuencias de haber llegado a ser el Responsable, Económico, Político, Social y Cultural, de resolver la problemática que estaba y que está…….. GLORIA NÚÑEZ TOMÓ PROTESTA COMO SENADORA, PERO QUE SE REGRESA A PONER ORDEN A COMPOSTELA. Aquí hay algo, que no cuadra, una situación por demás RARA, es si no iba a estar en la cómoda y apoltronada silla, para desde allá hacer lo que tenía que hacer, porque o para qué tomó protesta el primero de este mes patrio, porque dejó una situación por demás absurda, de un pleito interno del edificio que alberga al Síndico, Regidores, Presidente Municipal y Funcionarios, ENTONCES, como se deja y permite irse, para luego volver a enfrentar de nueva cuenta lo MISMO y al parecer los que cuestionan ya, se fortalecieron porque simple y llanamente, se crecieron porque hicieron volver a Gloria Núñez, para que los atienda, entienda y negocien el conflicto y a lo mejor YA, pueda volver a regresar como SENADORA, mientras su suplente Martha Rodríguez, sea la que esté en el lugar de Gloria La Senadora, en fin lo que falta de ver, sólo que la dejen del manto protector como ella dejó a varios………JAIME CUEVAS TELLO RECIBIÓ A 32 DELEGACIONES DE DEPORTISTAS. Algo que le gusta y bajo el lema Bien y de Buenas, el primer Edil, trabaja en todo y para todo, muy temprano, al medio día, tarde, noche y madrugada, no escatima tiempo para supervisar, poner en marcha, inaugurar y seguir con el Plan Municipal de Desarrollo, obras aquí allá y aculla, un ritmo acelerado, en Tepic, en otros Estados en México y en todos los lugares que, le permitan traer o bajar recursos, PERO tal parece que su equipo NO, es visionario o le falta esa frase BIEN Y DE BUENAS, pues muchas actividades del Presidente hasta parece que se quieren ocultar y es poca la ciudadanía que se entera, sin embargo ahí está la constancia del Doctor y su administración, con buenos resultados………. RODOLFO DOMÍNGUEZ HOY DARÁ SU INFORME COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLARTA. Los Empresarios, Políticos, Trabajadores y un gran sector de la población de Puerto Vallarta, será testigo de los avances y lo que falta por hacer en este importante lugar, lleno de playas y destino turístico sin duda alguna, PERO también es un lugar lleno de necesidades básicas como la Seguridad Pública, Inversión, Servicios Públicos, Empleo, Educación y más atención al Turismo, Local, Estatal y por supuesto Nacional, sin embargo será el Alcalde Rodolfo, quien de a conocer durante el vídeo y leer el documento oficial, para saber a ciencia cierta, lo que hay y habrá de seguir cumpliendo en el Puerto, por ahí andaremos, viendo, escuchando y recopilando la información requerida…….ARTURO GUERRERO UFANO Y CONTENTO. El Director del Sistema para el Desarrollo de la Familia (DIF) en Nayarit, anda que no cabe de alegría, por la simple y sencilla razón de que, en la. YESCA ya se implementó por primera ocasión, en este Municipio ABC, que quiere decir Programa Básico Alimentario, que está plenamente instruido para las personas que realmente lo requiera y necesite, NO como otros programas que iban a todos lados menos a donde era realmente necesario, por amistad, por interés político o personal HOY, llega y seguirá siendo entregado tal y como es, a quién lo necesita sin tintes como es y NO DEBEN DAR LAS GRACIAS ES UNA ATENCIÓN Y CON DINERO DE SUS IMPUESTOS, enfatizó el funcionario Sergio Arturo Guerrero Benítez, más claro ni el agua……..POLO DOMÍNGUEZ Y DIPUTADOS ASISTIERON AL EVENTO DE INTEGRACION. Para el Desarrollo de tu Comunidad, efectuado en el Museo Emilia Ortiz, donde trataron los temas de Fortalecimiento Institucional, Desempeño, Fiscalización y Transparencia Presupuestaria, impartido por el Director de Inteligencia Pública en México, con esto seguramente los integrantes de esta Legislatura tendrán una visión más amplia de la forma en aplicar lo que escucharon y también para que haya más certidumbre de la forma en aplicarla a los servidores públicos….NILDA MINJAREZ, Doctora metida a Regidora, no es SOBERBIA, ni se ha mareado al grado tal de REGAÑAR, a quién en su momento les fue a pedir el voto para llegar al cabildo, tampoco nada tiene que ver con el asunto de CHAVITA eh o me equivoco?