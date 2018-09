Daño Ecológico y Depredación de Vidanta en el Río Ameca

Por Francisco Javier Villa

En estos momentos nadie es responsable del enorme daño que Vidanta está realizando con su escarbadera y realización de extracción de miles de toneladas de arena por el lado de Nayarit, en donde esta empresa ambiciosa, que al parecer le vale muy poco utilizar su maquinaria para “correr” de su hábitat natural a la fauna que desde hace muchos años nadie la molestaba, razón por la que en su desesperación los lagartos huyen río arriba y ahora los encontramos hasta en El Colomo, no se diga en San José del Valle, San Vicente causando temor cuando alguien no se percata de que por ahí merodea el anfibio en busca de comida.

Vidanta ya tomó como suyos los terrenos del cauce del río más importante de la región, no se diga la desembocadura en donde los súper genios de la ingeniería destruyen el cauce natural y con la complicidad de las dependencias federales como Semarnat, Profepa, Conagua y otras de seguro “se hacen de la vista gorda” en complicidad de la depredación, del enorme ecocidio y el apoderamiento de las tierras y hasta de una isla en donde ya ni siquiera los pájaros la visitan por miedo a las pelotas de golf y a los que destruyen el que fuera su hábitat natural, el mangle de seguro desapareció y los cocodrilos mejor se fueron al mar y nadan hacia tierras costeras, dicen los que saben que han llegado hasta el río Cuale allá en el vecino Puerto Vallarta, ya ni siquiera se recogen en el Estero de El Salado, pues no quieren cohabitar con sus primos los Caimanes que allí permanecen como un atractivo turístico, mucho menos se van al refugio de Cocodrilos de El Tondoroque, ya que ni allí se sienten seguros, algunos de los reptiles buscan refugio en la Laguna de El Quelele, pero la gran mayoría suben río arriba y si encuentran a alguien queriendo pasar un buen rato pescando o bañándose tratan de atraparlos como el alimento del día.

Muchos conocimos los hechos de que alguno de los muchos cocodrilos que tienen sus cuevas bajó alguno de los puentes toma desprevenidos a los incautos, de seguro ni siquiera saben leer los letreros que están colocados por todos lados de esa zona, en donde les previenen de que hay cocodrilos y está prohibido bañarse o pescar en ese lugar, razón por la que hasta que sienten la tarascada del cocodrilo, muchos han sido muertos y llevados por las fauces de estos enormes animales.

Es increíble que nadie de las autoridades federales, delegados estatales, el gobierno del estado y hasta el municipal, o de perdida alguno de los muchos grupos sociales, esos ambientalistas no señalen las anomalías que están a la vista, que permitan que los daños ecológicos sigan de manera impune, que empresarios turísticos-hoteleros como Vidanta causen la depredación por el simple hecho de que son generadores de empleo, que por ese simple hecho motiven a la llegada, cada vez mayor, de familias enteras en busca de mejorar su estatus de vida, de que su economía familiar aumente, pero dejándole a las autoridades municipales mantenerlos, buscar darles los servicios básicos y crear focos de miseria en muchos casos porque lo que ganarían en los hoteles no es suficiente, por lo bajo de los salarios, muchas de esas familias que llegan a esta “Tierra Fértil, Mar de Oportunidades” se instalan hasta en colonias que no aseguran su bienestar, pues la mayoría de las veces son terrenos invadidos, insalubres y hasta peligrosos, y estos los vemos por todos lados, ya sea en San Juan de abajo, como en Valle de Banderas, San José del Valle y no se diga San Vicente, como en San Clemente, lugares donde se libran batallas legales por lo irregular de dichas tierras.

Recordemos como en Jarretaderas, constructoras que buscaron la mano de obra barata se trajeron a cientos de Chiapanecos que se apoderaron materialmente de dichos espacios, en donde muchos de los ejidatarios locales se hicieron ricos rentando pequeños cuartos en donde cohabitaban de manera insalubre familias de hasta 10 personas, atrajeron a la gente con espejismos como darles vivienda, comida y buen salario tan solo con trabajar “de sol a sol” para construir muchos de los enormes hoteles, entre ellos el Mayan Palace, Pueblito Paraíso y tantos otros, ahora la gente convive con los cocodrilos que andan muy campantes por todos lados, simplemente deben estar atentos a que no se los coman con una tarascada.