Exhibe Gloria Núñez a sus detractores políticos

Tras analizar el audio-video que hicieron circular en las redes sociales, me di cuenta que no existe nada que involucre a la Senadora en acciones deshonestas, solo es parte de la guerra sucia provocada por algunas personas que tienen interés en manipular a la administración municipal y poner en su contra a la actual alcaldesa Kenia Núñez; no tienen por dónde llegarle

Compostela//Antonio Siordia

En cuanto al audio-video subido a la redes sociales, donde enemigos políticos de la hoy senadora de la Republica por el estado de Nayarit, Gloria Núñez Sánchez, buscan desprestigiar el trabajo que realizó durante casi un año al frente de la Alcaldía de Compostela, es solo protagonismo, solo eso, pues no tienen de dónde agarrarse, más que en supuestos.

Tras escuchar el contenido del audio, damos cuenta que no existe sustento alguno que pruebe que la Alcaldesa con licencia haya realizado negocios de dinero con algunas personas, tal como lo quieren hacer creer sus adversarios.

Es obvio que solo es protagonismo, porque en dicho audio no existe nada que la exhiba como deshonesta, pues no dice nada malo de Gloria Núñez, solo se escucha a un empresario de la construcción, preocupado porque ella se iría al Senado, cuya plática se suscitó a inicios de su campaña, pero nunca refiere la entrega de estímulos económicos o compensación alguna a la Alcaldesa con licencia y eso deja mal parados a quienes buscan desprestigiar su imagen.

Es solo una conversación vía telefónica, en la que el susodicho mostró su desconocimiento por no saber quién se quedaría a cargo de las licitaciones de la obra pública, debido a que Gloria ya realizaba su campaña como candidata al Senado y cualquiera hubiera hecho esa pregunta, pues el caso lo ameritaba debido a la llegada de la nueva Alcaldesa.

Cabe decir, a groso modo, que su estrategia no surtirá el efecto deseado por los antagonistas, porque Gloria, además gozar de buenos principios, tiene carrera política, pues ya fue diputada local, diputada federal, Alcaldesa y hoy Senadora, en cuyas posiciones ha dado buenos resultados, porque es emprendedora, creativa, sencilla y sabe trabajar en equipo y así lo ha demostrado ante propios y extraños, sobre todo, porque es una mujer que brilla con luz propia, lo que le ha permitido crecer en el ámbito político a sus pocos más de 30 años.

Con el posicionamiento asumido por Kenia Núñez Delgado al tomar las riendas del municipio, quedó claro que como alcaldesa trabajará de la mano con la senadora Gloria Núñez y con la propia diputada federal Martha Elena García, así como también con el legislador Ramón Cambero y el gobernador Antonio Echeverría García para sacar adelante los compromisos con Compostela y seguir dando resultados, por lo que aquellos que apostaban a destruir al municipio, nada podrán hacer a pesar de sus denostaciones porque predomina la unidad y el trabajo de equipo, en pocas palabras hay gobernabilidad en Compostela y ganas de trabajar a favor de los ciudadanos.