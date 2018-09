Ligero aumento de infracciones de tránsito se registran en agosto

Luis Carlos Tejeda/La Opinión

Un total de 5 mil 528 folios fueron los que se levantaron en el mes de agosto por parte de los elementos de la subdirección de Vialidad Municipal, a cargo de Everardo Rubio Ávalos, quien informó que hubo un ligero aumento, debido a que el mes pasado fueron 5 mil 334 y ahora fueron casi 200 más.

En el desglose comunicó que los folios a vehículos particulares suman 5 mil 178, mientras que los folios a servicio público fueron 280 y sólo 70 folios al Servicio Público Federal.

En lo que respecta a la infracción más reportada, sigue siendo la de estacionarse en lugar prohibido con 1,248 folios; le sigue no utilizar cinturón de seguridad con 1,099 papeletas y no respetar luz roja del semáforo con 853, para continuar con utilizar el teléfono celular al conducir que muestra 338 el informe.

Sobre el conducir en exceso de velocidad se tiene el registro de 170 raudos y veloces, para continuar con el uso de vidrios polarizados con 90 y conducir en estado de ebriedad registra a 23 conductores de fiesta.

En el caso de los motociclistas, se tiene la contabilidad de 246 por no utilizar el casco de protección y el no respetar luz roja del semáforo a 33 y termina el registro con el renglón de “otras” con 1,168, recordando que aquí se encuadran los conceptos de dar vuelta prohibida, no traer luces, ir en sentido contrario, exceso de humo, entre otras más.

Sobre el transporte público, se tiene el concepto de hacer base o sitio prohibido con 82; el no respetar luz roja del semáforo tiene 76; para continuar con el exceso de velocidad con 13; subir y bajar pasaje en lugar prohibido 07 y circular con puertas abiertas 05, para terminar con el renglón de “otras” con 97.

En el operativo alcoholímetro “Salvando Vidas”, se realizaron 394 exámenes, de los cuales 73 fueron positivos, siendo 65 hombres y 08 mujeres, pagando en el lugar solamente 51 conductores y 17 detenidos por exceder los límites de alcohol.

En el renglón de vehículos implicados en accidentes fueron 216 particulares y motociclistas 28, mientras que camiones urbanos fueron 19 y 20 taxis, así como un vehículo oficial y del Servicio Público Federal 08; mientras 05 personas resultaron lesionadas en los accidente, 09 atropellados y dos personas fallecidas.

Sobre las motocicletas, que siguen dando muchos problemas por no obedecer los lineamientos del Reglamento de Movilidad, indicó Rubio Avalos que en este mes se detuvieron un total de 60 vehículos, por no contar con placa de circular la mayoría de las ocasiones y además se vieron involucrados en 28 accidentes, muchos de los cuales con lesiones severas.

Para terminar comentó Everardo Rubio Avalos, que los operativos de vigilancia en las calles de las colonias continuarán de manera aleatoria, lo mismo que los de motociclistas y los de alcoholimetría, invitando a los conductores a que conduzcan con responsabilidad, para prevenir así cualquier tipo de accidente.