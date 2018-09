Para fortalecer la seguridad pública en Compostela

Se da cumplimiento a la normativa que establece el programa Fortaseg; Gibrán García

Compostela//Antonio Siordia

Con mejor equipamiento y capacitación, Compostela no solo tendrá buenos policías, sino profesionales en materia de seguridad pública, aseguró el titular de la DSPM, Gibrán García Dueñas.

Con ese propósito —explicó– el XL Ayuntamiento, a través de la Dirección de Seguridad Pública y con el respaldo del programa Fortaseg, continúa impulsando cursos de capacitación para que los elementos sean más eficientes en su desempeño, tal como lo demanda la ciudadanía de este municipio.

Para dar cumpliendo a las directrices y normativas que establece el programa Fortaseg —afirmó– iniciamos un curso de capacitación y actualización para inmiscuir a los elementos en el nuevo sistema de justicia penal, haciéndolo en tiempo y forma, cumpliendo las metas para que este programa perdure en Compostela y siga fortaleciendo la seguridad pública.

Asimismo —abundó– tenemos un programa de prevención que también lo marca Fortaseg, el cual ya se aplica desde hace meses en escuelas primarias y secundarias de la parte alta y baja de Compostela, donde se toman algunos parámetros para conocer cuáles son los índices que existen para saber atacarlos en cuanto a prevención de delitos, como cibernéticos, bullying, acoso y otros, cuyo trabajo se está concretando para evitar este tipo de problemas en los centros educativos.

En cuanto al sistema de control y confianza, García Dueñas dijo: “Ya cumplimos las metas y estamos en espera de los resultados para determinar las medidas que habrán aplicarse en aquellos elementos que no pasaron los exámenes”.

Al abundar sobre el tema, el funcionario explicó que hace días se tomaron acciones contra algunos elementos, y aclaró que cuando no aprueban los exámenes de control y confianza, no es porque sean malos policías, simplemente es porque no cumplieron con los parámetros que exige el programa Fortaseg para estar en esta corporación, puntualizó.

Tenemos que estar en ciertos parámetros —insistió–, no es que sean malos policías, simplemente no cumplieron con el perfil, por lo que algunos tendrán que abandonar la corporación ya que el programa así lo exige; no es porque el Director decida quién se queda o quién se va, la metodología del programa así lo establece y como en cualquier otra carrera, tiene que haber policías certificados, porque la ciudadanía quiere elementos preparados y los exámenes son el filtro para lograrlo y alcanzar un mejor salario.

Con relación a la homologación de salarios, García Dueñas indicó que se efectuó en base a un tabulador enviado por el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema. “Se hace una tabla y se va proporcionando y surgió la disparidad en algunos policías, en aquellos que tienen un cargo u otro rango dentro de la corporación y en otros que ya tenían un sueldo elevado y por eso se les dio más, fue de acuerdo a la homologación de salarios, eso hizo la diferencia en cuanto a su distribución que ya está cubierta”, afirmó.

Entre otros temas, el funcionario destacó que quienes ya tienen carrera policial afín a seguridad pública tendrán mayor oportunidad de crecer en la corporación y la carrera está abierta, “pues el programa Fortaseg así lo marca, lo cual les permitirá, además de profesionalizarse, tener también mejores ingresos”, concluyó.