Pepe Castañeda, atiende a ciudadanos, que lo llevaron como Regidor

Bloqueo de la Avenida México en la Capital del Estado Tepic, causan demasiadas molestias, Jaime Cuevas no falta a las reuniones que es convocado, Nadia Ramírez, Presidente Municipal de Xalisco, entrega apoyos a sus Gobernados. Ahí va la tapada de hoyancos, aunque faltan Miles, ahí la llevan. Pedro Baños Director de Tránsito Municipal en Bahía de Banderas, se prepara para efectuar la responsabilidad con apego a derecho. Muy contentos el Secretario del Ayuntamiento de Bahía y la Regidora Paloma Jiménez, bailaron durante el evento. Ramiro Ávila un funcionario del Congreso, con una labor callada, pero efectiva. Oscar Medina titular del Siapa Tepic, no siente lo duro sino lo tupido, pues los usuarios no pagan y sí exigen buen servicio, aún con números rojos, falta de liquidez y cero apoyo de las arcas municipales, sigue siendo muy atacado, éste servidor público.