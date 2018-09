SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

LES SERVIRÁN Y ACATARÁN, UBER YA PUEDE TRABAJAR EN ESTA ZONA

Taxistas de Bahía de Banderas, Fueron llevados ante Tránsito y Transportes del Gobierno del Estado, para recibir cursos intensivos de Relaciones Humanas, Derechos Humanos y Trato Social, sin duda alguna es la primera ocasión que, los reciben y, es algo de suma importancia, ya que precisamente es lo que les hacía falta, que las autoridades intervinieran para frenar los ímpetus de los trabajadores del volante, sean más precavidos al tripular sus unidades como Camiones, Combis y autos compactos, sin respetar lugar, hora ni rutas, los accidentes provocados por su irresponsabilidad que en no, pocas ocasiones atropellan, dañan, hieren y hasta matan a sus usuarios o los que pasan por su lado, así que ahora no se quejen de que serán vigilados y metidos en el orden por su bien y el de los demás, AUNQUE ya están llorando porque les aclararon que también los UBER, pueden trabajar libremente como ELLOS…….MORENOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA. No inicia la nueva administración PEJISTA y los integrantes de MORENOS, ya andan sintiéndose los de alcurnia y los que ya no son necesarios ni importantes para invitarlos a las Asambleas que realizan tan sólo unos pocos, los de arriba y los despreciables, el llamado del mismo López Obrador, no es escuchado menos acatada su disposición de Regeneración Nacional, todo se está yendo al vacío, lo que hace ver que NO, podrán con lo que PROMETIERON durante campaña, IMAGINE usted al tomar las facultades y el poder? Se requiere una reorganización entre ellos mismos que acomoden o cómo acomodar al País, si los pies andan en la cabeza y el hígado en el cerebro, como ejemplo MIRTA VILLALVAZO, anduvo invitando a muchas personas a la toma de protesta, pero que los interesados en asistir a la Capital del País, que pagarán, su comida, gasolina, hospedaje y cuotas de peaje, ella pondría vehículo y chofer, de plano esta Legisladora dónde acomoda la lengua y dónde tiene el sentido común, a ver si no se le ocurre lo mismo en la próxima visita a Nayarit, de Andrés Manuel López Obrador………KENIA NÚÑEZ SE HARÁ MORENA. Y ya encarrerados la Presidenta Municipal de Compostela andan muy cercana al Senador Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, mismo que brillará bastante, en los tiempos venideros, PERO, la suplente hoy en funciones, como responsable Política, Económica, Social y Cultural de La Bella e Histórica Ciudad, quien le deja encargada es del Frente Por México, precisamente rival de los pasados comicios electorales y AHÍ se dio la estrepitosa derrota contra MORENA y, en cuanto se va GLORIA, KENIA, recibe la visita y promesa del hombre fuerte en Nayarit para sacar adelante a Compostela, sí es bueno pero s cambio de Qué, de que KENIA SE HAGA MORENA?……..POLÍTICA DOMÍNGUEZ SE REUNIÓ CON GALILEOS. No es nada nuevo ni RARO, sin embargo el galeno aunque ande en todas y por todas, la pretensión de que sigue PERO ahí también estuvieron Francisco Javier Castellón, René Herrera, Guadalupe Acosta, el Diputado por Santiago, Sonia Ibarra, Cristian Valiente y otros connotados PERRE-GALILEOS, quienes muy contentos ( o al menos eso parecían) IMPORTANTE es se reúnan este grupo enquistado en diversos cargos políticos, públicos y Administrativos, en éstos momentos y siguen preparando lo que se viene políticamente o sea los PERRE-CHUCHOS-GALILEOS, pretenden ser los nuevos líderes que manejaran los destinos Económicos, Sociales y Políticos de nuestra Entidad Federativa?…LLUVIAS CULPABLES DE LOS BACHES Y LA AUTORIDAD MUNICIPAL ENCARGADA NO PUEDE O NO QUIERE TAPARLOS, SERÁ CUESTIÓN DE TIEMPO O SE LES DURMIÓ EL GALLO, AUNQUE YA SE HABÍA AVISADO CON DEMASIA METEORÓLOGOS O ME EQUIVOCO?