SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

MORENOS AVIENTAN LAS CAMPANAS AL VUELO

Y no hayan que hacer, Ovacionan, se desgarran las camisas, opinan sin sentido, se sienten los merecedores de lo habido y por haber, los y las candidatas con su oscuro pasado AHORA, se sienten libres de todas sus tropelías, NO, hay quien los pare Incluso YA hablan de una forma y manera diferente, se activan y se desactivan, son conocedores de todos los temas, saben del problema y su solución, DAN tiempo a López Obrador para que recomponga la situación en que recibirá al País, se les olvidó que al Partido que tanto critican, les dio trabajo y de comer a sus abuelos y padres, bueno hasta a ELLOS mismos pero, Hartos y Enfadados de tan tarde CORRUPCIÓN, votaron por AMLO, de la misma manera hoy con Morena ARRASÓ, así lo hizo FOX, en su tiempo y así lo hizo el PRI, por lo tanto, esperemos que no se les bajen o caigan las Loas en favor de López Obrador, cuando haga los reacomodo y movimientos que seguramente NO, les gustará………LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. Está siendo vapuleada, viciada, deshonrada, manipulada y sobre todo saqueada, por los LÍDERES, que se sienten los Non Plus Ultra, unos con sus declaraciones fuera de toda lógica, otros con lamentaciones, otros con Políticas que en nada aportan soluciones tan sólo protagonismo, los que se reeligen en sus diversos cargos, los que pasa un Rector y otros pero ahí están COBRANDO sin trabajar, la nómina secreta donde Políticos de ayer, hoy y del mañana siguen pegados de la ubre Universitaria, los dizque representantes en los Municipios como Bahía Borrachitos, padrotillos de quinta, Bocones y Bufones al mandé usted de NACHO PEÑA, pues este remedo de Maestro, se la pasa igual que sus incondicionales sólo sangrando a la UAN y quieren seguir mermando a nuestro Campus Universitario, de esta forma NO habrá dinero que les alcance, BAQUETONES……… QUE ERAN DE LA FISCALÍA, QUE ERAN DE LA POLICÍA ESTATAL Y LUEGO QUE DE NINGUNA. O sea muestras Autoridades Locales, La Marina y El Ejército están miopes o ciegos? Hago esta interrogante, por la simple y sencilla razón, de que a los tiradores de droga, SÍ los ven los detectan y detienen, a una persona honesta que vive de su trabajo, ahorra y se hace de algún negocito trae su buena camioneta de inmediato es investigado y si pasa por un retén AGUAS, de inmediato te ordenan que te hagas a un lado y te hacen una serie de preguntas tan ZONZAS, que hasta te incomoda y ofende, un vehículo de modelo reciente igual, hasta piensas que te lo van a comprar, te exigen documentos hasta de los tornillos, PERO pasan Convoyes de sospechosos y para nuestras Gloriosas Fuerzas Armadas y Federales, hasta paso les abren, Balaceras por doquier en todo Nayarit y nuestras Autoridades, Arriban, llegan y hacen toda una faramalla, de acordonar la zona, para sacar conclusiones y hacer su labor de investigación, cuando al que se llevaron, levantaron, secuestraron o ejecutaron, con sus medidas, recoger casquillos y mirar a toda la gente como perdonando la vida, YA cumplieron ROXANA y otras tantas mujeres fueron sacadas de varios lugares y se las llevaron con rumbo desconocido y la Autoridad, haciéndoseles Bolas el engrudo, No, si ,no siempre no, eran de Fiscalía no eran de la Policía Estatal y NO, no eran de ninguna, aunque traían Uniformes, Armas y Actuar IGUAL, que cuando ellos investigan o cumplimentan órdenes de aprehensión, que raro no, o sí?…….. Felicidades a Manuel Hernández, quien se desempeña como asistente de Regidores en Bahía, cumplió años y el pastel no pudo faltar.