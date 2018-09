SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

PARQUIMETROS EN TEPIC DE NADA SERVIRÁN

Años y trienios se han colocado y nunca han funcionado, se tragan las monedas, la hora no es fijada como se debe, automovilistas los dañan, igual los malvivientes y sobre todo son abiertos y saqueados, los COMERCIANTES, contentos y el Ayuntamiento llevan ganancias, PERO a la ciudadanía en general, qué les aportará y que les beneficiará, en qué se invertirán y en dónde, quien los mediara y con dinero de quien, del cajón público o de los comerciantes, se debe verter alguna explicación al Pueblo y no sólo a un sector de la población, IRA QUÉ A GUSTO………MODIFICAN LAS LICENCIAS PARA TRANSPORTE PUBLICO. En breve la Dirección de Transito y Transporte del Gobierno del Estado, bajo la responsabilidad de Patricia Betancourt, habrá de expedir documentos oficiales diferentes a los que prestan servicio público en Bahía de Banderas, lo anterior manifestó el Delegado de Tránsito en este lugar, Miguel Ramírez, a manera de regular este servicio dónde y para ir llenando una mejor calidad y atención al usuario también, tendrán que portar un tarjetón a la vista del público, donde se vean los datos de la unidad y del conductor, COSA muy acertada, pues así no habrá el que no se, ni quién es el que me lleva o me trae y, sobre todo el ver una imagen más transparente ojalá y lo hagan en la brevedad posible………HÉCTOR PANIAGUA RESURGIRÁ?. Pues muchas personas aseguran que, el excandidato a Diputado Federal malogrado, lleva una excelente relación con Miguel Ángel Navarro Quintero, el que será el enlace de los Nayaritas con el Presidente entrante Andrés Manuel López Obrador, de esta forma el también expresidente y exfuncionario Estatal, RENOVARÁ su estancia en la Política, para aplicar sus conocimientos de Administración, Empresarial, Pública y su reconocida capacidad de ninguna manera opacidad que, muchos y muchas los que están en su contra se den golpes contra la pared, al saber que las tablas de PANIAGUA, siguen y están vigentes, sólo es cuestión de tiempo para que vuelva a retomar el espacio perdido, veremos………SAYULITA EN PAZ, ORDEN Y TRABAJO. Tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que hemos hecho, nos faltan más PERO, no queremos hacer fiesta no confiarnos, al contrario tenemos más de dos años para cristalizar nuestro servicio en el Ejido de Sayulita, también hay problemas como en todos lados, lo que sí puedo decir es que, todo el Comité trabajamos en armonía y coordinación en beneficio de nuestra población, de nuestros hermanos los ejidatarios, que somos uno y todos somos uno, hay respeto, respuesta y todo en paz, así queremos seguir unidos desde el inicio hasta el fin de nuestra responsabilidad en el cargo, EDUARDO RODRIGUEZ PLASCENCIA, quibole…Siguen las lluvias, siguen los zancudos, siguen brotando aguas negras y no hacemos nada, como ciudadanos tiramos basura por doquier y la autoridad tampoco nebuliza, atiende los puntos rojos ni orienta, menos otorga atención o solución, o me equivoco?