Implementarán estrategia preventiva contra el VIH

En México y América Latina, es la primera asociación civil en llevar a cabo este proyecto que estará llegando a cerca de 300 personas en tres años

Oscar Juárez/La Opinión

La organización Solidaridad Ed Thomas Asociación Civil (SETAC), dedicada a la educación, prevención, tratamiento y vinculación sobre VIH en Puerto Vallarta, llevará a cabo este jueves 13 de septiembre, el lanzamiento de la estrategia de prevención contra esta enfermedad conocida como Profilaxis Pre-exposición en VIH (PREP), consistente en el uso de un tratamiento antiretroviral en personas en riesgo pero que aún no contraen el virus para evitar su infección.

En rueda de prensa, se dieron a conocer los pormenores de este programa por parte del director de SETAC, Francisco Arjona Barbosa; el doctor Javier Mauricio Rentería Salazar, encargado médico del proyecto y Fernando Martínez Munguía, consejero del mismo.

Francisco Arjona indicó que gracias a convenios, se logró traer este proyecto a Puerto Vallarta, el cual se implementará por tres años para brindar el tratamiento de forma gratuita a cerca de 300 personas que cumplan con ciertos requisitos específicos, las cuáles se irán incluyendo de forma paulatina. Actualmente se tiene como prueba piloto a 30 personas, por lo que ya se adecuó a las necesidades de este destino.

Explicó que hoy las personas que viven con VIH cuentan con tratamientos médicos más evolucionados, por lo que ahora con una sola pastilla se ha logrado llevar a niveles muy bajos la carga viral, a tal grado que las máquinas encargadas no alcanzan a detectarlo, lo cual no quiere decir que la persona se curó, pero sí que ya no pueden transmitirlo a alguien más.

Uno de estos tratamientos se comenzó a utilizar desde hace más de 5 años en personas negativas o que no viven con VIH, como un medio para evitar su infección, con resultados positivos. Señaló que el medicamento que se administra es caro, pues un frasco de 30 pastillas para un mes, puede costar alrededor de 10 mil 400 pesos y con este proyecto se les entregará de forma gratuita.

“En este momento somos la única organización civil en México que tiene este tratamiento, solamente lo tiene la Clínica Especializada Condesa, pero como organización civil somos la única en México y en América Latina que lo está llevando a cabo”, aseveró, y con él se busca resaltar la importancia de la prevención.

El doctor Javier Mauricio Rentería Salazar, explicó que el PREP consiste en el suministro diario de antiretrovirales por personas que no viven con VIH y su uso correcto reduce entre el 98 y hasta el 99 por ciento la probabilidad de adquirir la infección aún con relaciones sexuales de riesgo. Se recomienda para personas de grupos clave o grupos que tienen alta vulnerabilidad para adquirir el virus y su efectividad está relacionada con la adherencia que tenga el usuario a estar en tratamiento.

Por su parte, Fernando Martínez dio a conocer que los candidatos a formar parte de esta estrategia, deberán ser negativos a VIH, es decir, no tener la enfermedad, y cumplir con alguna de las siguientes situaciones: ser hombre o mujer trans que tengan relaciones sexuales sin protección; mantengan relaciones sexuales sin condón con alguien que sea VIH positivo y que no esté en tratamiento. No saber si la pareja con la que tiene relaciones sexuales vive con VIH pero sabe que él o ella podrían tener relaciones con otras personas y que tenga contacto sexual con el uso de drogas.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir a las oficinas de SETAC ubicadas en calle Aldanaca No.178, esquina con Viena, en la colonia Versalles, de martes a viernes, de 12 del día a 8 de la noche, y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O bien comunicarse al teléfono 224 1974.

En el arranque de esta estrategia se contará con autoridades del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el CENSIDA, el Instituto Nacional de Salud Pública y representantes de la Clínica Especializada Condesa de la ciudad de México.