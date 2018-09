Poli notas de Nayarit

Por: Alberto Martínez Sánchez

A Unas Horas de su Juicio Político

A unas horas de ser sometido a juicio político por el Congreso del Estado de Nayarit, mismo que hoy jueves de acuerdo al Procedimiento Legislativo, se convertirá en Gran Jurado mismo que escuchará a las partes y emitirá una sentencia. Esta mañana el Ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, fresco y despreocupado publicó esto en sus redes sociales.

“Mi madre me contó que nací con pocas posibilidades de vida pesando kilo y medio, ella me transmitió la FÉ en DIOS por medio de la Virgen de Guadalupe, hoy no nada más lo entiendo, también siento su mensaje “¿Porque temes? Que no vez que estoy aquí que soy tu madre!! ” Por eso no pierdo oportunidad de venir a misa a la basílica Y agradecer a Dios por tanta bondad, fuerza, salud y trabajo para seguir saliendo adelante como hasta hoy.. Bendiciones a todos por siempre!!”

La pregunta es: Se va a presentar, Roberto Sandoval al Congreso del Estado a enfrentar su juicio político? O bien va a mandar a sus abogados a hacer y a argumentar su defensa. Lo más que puede pasar es que la sentencia se emita y que el Ex Gobernador, Sandoval Castañeda sea inhabilitado por un periodo de 12 años y meses para ocupar un cargo público. A los que por cierto ya no aspira.

A Pensar en Grande y con Visión de Futuro: Héctor Paniagua

Empresarios, pescadores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Rincón de Guayabitos, Los Ayala, de La Peñita de Jaltemba y de Chacala todo en las playas de la Costa de Compostela deben pensar en grande con visión de futuro para atraer turismo de excelencia y de alto nivel reconoció el ex candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral de Nayarit, Héctor Paniagua Salazar al realizar un recorrido y reunirse con los sectores productivos de esta región del estado.

Héctor Paniagua admitió, a sugerencia de los empresarios turísticos, la necesidad de que el destino Guayabitos atraiga también a futuro, turismo de alto poder adquisitivo, “eso es pensar en grande, pero antes debemos juntos, buscar soluciones por ejemplo a la falta de un vertedero municipal y saneamiento de las aguas”, apuntó.

En recorrido por comunidades como “Las Piedras”, donde Héctor Paniagua Salazar estableció importantes compromisos, los cuales, sostuvo, ya forman parte de su plan de trabajo. Rechazan sacrificar cocodrilo que mató a un hombre en el Ameca

Un académico especialista en el tema señala que el hombre debe respetar el hábitat de estos animales. En los últimos dos días la noticia del cocodrilo que dejó sin vida a un hombre en el río Ameca en los linderos de Jalisco y Nayarit, ha despertado polémica sobre el hábitat de estos reptiles.

Un especialista académico, Helios Hernández Hurtado, llama a que los humanos cambien su forma de pensar y respeten las zonas donde habitan los cocodrilos ya que están debidamente marcadas.

También afirmó que el cocodrilo es una víctima del ser humano, pues estos animales han habitado ese lugar por cientos de años, por lo cual rechaza en su totalidad el sacrificio del que atacó al hombre.

Finalizó el tema afirmando que los cocodrilos de la zona son pocos, no hay que moverlos a ningún lado, solo se debe respetar su hábitat como sucede en San Blas, no culpa al animal de quitarle la vida al hombre ya que este solo busca presas de oportunidad.

Roxana Torres fue levantada el pasado sábado 8 de septiembre alrededor de las 5:00pm del restaurante “Rey de Corazones” en Av. Jacarandas en la ciudad de Tepic.

La mujer supuestamente fue liberada en el Libramiento en una gasolinera, sin daño alguno y los ojos vendados.

Se presume que ya se encuentra con su familia, también fue encontrado el automóvil perteneciente a Roxana en la carretera rumbo a Pantanal.

Desde el sábado que la privaron de su libertad circularon un video donde se pudo apreciar como falsos elementos de la Fiscalía del Estado se la llevaron.

De igual forma la versión de que fue un ajuste de cuentas al ser prima hermana de Valdivia excomandante de la Policía Nayarit, sin embargo todo parece indicar que Roxana Torres pudo regresar con su familia sana y salva.

Confirmados dos casos de Tuberculosis en #Nayarit

Pacientes de estética corporal y Spa de Ciudad del Valle en Tepic, por lo menos dos han resultado confirmados con la enfermedad de tuberculosis así lo anuncia el Comisionado Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Horacio Pérez Cambero.

La autoridad en el ramo de Riesgos Sanitarios no da a conocer el nombre de la clínica lo mantienen en secreto por la investigación ya que puede haber decenas de personas y de sociedad, pero si explica el proceso del contagio.

Y nos dice: “En este caso es un acceso, una colocación de pus por debajo de la piel donde fue aplicado este medicamento y lo atípico aquí, o lo anormal se pudiera mencionar que éste es un bacilo de origen o clasificado como tuberculoso, se puede decir que de manera atípica se presentó este bacilo y produjo esta infección en las pacientes, no es de trasmisión infecciosa, no se trasmite de un paciente a otro, pero sí existe el riesgo de que se trasmita en los utensilios que se utilizan para administrar este medicamento o directamente el medicamento que pudo haber llegado infectado”.

Pérez Cambero refirió que para proteger la salud de los nayaritas, el establecimiento fue clausurado y los medicamentos posibles portadores del bacilo tuberculoso, fueron retirados del lugar y en estos momentos se les realiza un estudio de laboratorio.