SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

INAGURA JAIME CUEVAS TELLO OFICINAS DEL IMPLAN

De nueva cuenta el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, imprime el paso para que, tengan un espacio digno, los que de una manera u otra, son los responsables de hacer y ejercer lo que es el Instituto Municipal del Plan de Desarrollo, PUES, es precisamente ahí donde se analiza y determina, donde, como, porque y para que, se harán los estudios de suelo y para que son aptos, el crecimiento habitacional, como y por donde y para que no sea un crecimiento sin ton ni son, que Empresarios y Fraccionadores, tengan y llegado el momento se hagan responsables de los errores que hicieron y lo paguen tal y como lo marca el IMPLAN de Badeba, más claro ni el agua…….IGNACIO PEÑA EN EL OJO DEL HURACÁN DENUNCIADO POR CORRUPTO. El actual Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, está siendo afectado por el VIRUS de su irresponsable actitud tan negativa de hacer las cosas en el Campus Universitario y, es que NO hay manera de echarle la mano, pues parece que no sale de una Tempestad y se mete en otra, por ejemplo, aseguran los Sindicatos, miembros de la comunidad en la UAN, NO ha podido esclarecer los destinos del dinero que hizo su antecesor, el haber tomado los recursos económicos que iban destinados a otros rubros y bajo su negativa acción, PAGÓ Aguinaldos adelantados habiendo otras necesidades tan apremiantes, el que se reduzca los pagos del FONACOT e INFONAVIT, de las percepciones de cada trabajador de la Universidad y NACHO PEÑA, no hace los depósitos a estas dependencias, lo que genera el riesgo de que sean subidos al Buró de Crédito porque no aparecen los abonos en sus deudas, dijo JOSÉ TOMÁS PÉREZ RUIZ, recién elegido Dirigente del STUAN, al cual injustificadamente, se le retuvo su cheque sin razón ni alguna notificación, llegó tanto el descredito de NACHO PEÑA, que ni el mismo Gobernador Antonio Echevarría García, le cree la farsa armada del Rector Universitario, PUES los Aviadores y NÓMINA ESCONDIDA, dan al traste con la administración tan burda de Peña y compañía, así ni cómo ponerse a pensar en apoyarle, dicen las mismas corrientes de la Máxima Casa de Estudios……..300 CHARROS DE BAHÍA DE BANDERAS DESFILARÁN ESTE VIERNES. Dicho evento será encabezada por el mismo Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, donde participarán CATORCE Asociaciones, está programada para las 11 de la mañana, una misa en el lienzo charro, donde con actos ecuestres, florearan la reata, el canto, birria y algunos tragos de fino licor o ambarinas bebidas refrescantes que seguramente serán del deleite a los invitados y anfitriones, por lo tanto ahí habrá una buena reunión de los hombres de a caballo y de sobrada popularidad en nuestro País, la CHARRERÍA, no es de tiempo es una Tradición, dijo MIGUEL RODRÍGUEZ y su contingente de la CHARRERÍA……..LA FISCALÍA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DECRECEN EN CONFIANZA. Aberrantes declaraciones y confusiones internas VAN, llevando sus titulares a estás dos Dependencias al rotundo fracaso y el PUEBLO, no haya ningún razonamiento lógico en esta tesitura, respecto a la SEGURIDAD, que debe brindarse a la Ciudadanía, de ninguna forma para ELLOS mismos, los Delincuentes hacen y deshacen contra los más desprotegidos, asaltos, robos, secuestros, levantados, ejecutados, desmembrados y TODA una gama PERMITIDA, para que los malos, mañosos y la dizque Autoridad, se compagine y un turno utilicen un uniforme con siglas de Fiscalía o de la PEP y cuando hacen sus JALES, de levantar personas con orden de aprehensión o con orden de levantar también con los mismos Uniformes, al fin y al cabo son los mismos MAÑOSOS, actuando con la misma IMPUNIDAD y con las mismas características, aseguran quienes han sido testigos de los POLIMAÑA O MAÑAPOLI………. TUXPAN INCOMUNICADO DE NUEVA CUENTA. Debido a la atención de los que han tenido la oportunidad de servir y se han servido, NO han canalizado ni gestionando un desazolve, un muro de contención más apropiado para evitar estos inconvenientes, que NO son nada, cuando se inunda e incomunicado, PERO los ciudadanos de Tuxpan y sus anexos poblados, SÍ es un constante malestar y peripecias para poder cruzarlo, a ver cuándo se les informa que ya habrá solución real no de saliva…….HOY LEGISLADORES EN SESIÓN PÚBLICA. Dentro de lo cual sitúan la gran responsabilidad de Erigir Al Gran Jurado de Acusación, a las 11 de la mañana, en la sala de sesiones, Benito Juárez.