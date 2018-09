Amenazaba a su familia con un arma de fuego

Luis Carlos Tejeda/La Opinión

Un sujeto que no supo dominar su ira, comenzó a despotricar contra sus hijos a los que supuestamente amenazó con un arma de fuego, por lo que al denunciarlo sus familiares, fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

El informe policial indica que a las 10:00 horas, hubo llamada desde la calle Cedro y Fresno en la colonia La Primavera y menciona la reportante que su papá trae un arma de fuego y está muy agresivo con sus hermanos, mencionando que los va a matar, llegó a bordo de una camioneta roja, con rótulos de una herrería.

Enterados los elementos de la Unidad PV-332, informan al llegar al lugar que la c. María del Rosario de 36 años, que su papá los amenazó con un arma, y señaló al c. Carlos “N” (54 años) al que se le realiza una revisión corporal y no se le encuentra ningún arma, pero se hace la inspección por el lugar y en una maceta se ubicó un arma de fuego corta, del calibre .380 a la que no se avista marca o matricula en la misma, además está desabastecida.

Se le informó al M.P. a las 11:02 horas, mencionando que se le realice el I.P.H. por violencia intrafamiliar, al arma se le realiza cadena de custodia y se embala para entregar al agente del M.P. en turno.

Policías municipales recuperan vehículo con reporte de robo de 2014

En otro orden de ideas, elementos de Seguridad Ciudadana municipal, en un recorrido de vigilancia, observaron un vehículo que les pareció sospechoso y al verificar las placas se descubrió que tenía reporte de robo del año 2014.

A las 00:41 horas, en el recorrido de vigilancia en las calles Milán y prolongación Brasil en la colonia La Vena, elementos de la Unidad PV-325 observaron un vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, color verde, modelo 2001 placas de Jalisco y al verificar las placas en el padrón de vehículos robados, cuenta con reporte de robo del día 20 de junio de 2014, por lo que se le informó al agente del M.P. dándole seguimiento al I.P.H y se canalizo a Grúas Aries.

Reporte original del vehículo robado: A las 07:40 horas, del estacionamiento de la tienda Soriana, de la Av. Francisco Villa en Ex Haciendas del Pitillal, reporta la señora Guerrero que le robaron su vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, sedán de 4 puertas, modelo 2001, color verde, placas de Jalisco, tipo particular.

Como características está picado de la salpicadera, traía poca gasolina, enteradas las unidades y estarán al paso del vehículo.

Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal, de Puerto Vallarta, refrenda su compromiso de velar por mantener la seguridad en calles y colonias de la ciudad, para tranquilidad de todos sus habitantes.