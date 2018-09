SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

AEG ENTREGA UNIDADES, ARMAMENTO, UNIFORMES Y APOYA A 17 MUNICIPIOS

No cabe duda que, cuando se quiere se puede, en esta tesitura se encuentra el Jefe de Gobierno Estatal, quien no escatima tiempo ni esfuerzo en tocar puertas, aquí allá y aculla, pues la juventud del Ejecutivo, se impone en incluir su tenacidad en el campo, en la oficina y en cualquier lugar que, le permita seguir haciendo el bien a su Estado y, en este caso entregó 50 vehículos completamente equipados, para prestar atención y servicio requerido para la Seguridad a la población que espera buenos resultados, de la autoridad hacia los constantes y nefastos infractores de la ley…….. JAIME CUEVAS TELLO NO SE QUEDA ATRÁS. También ayer hizo honores al cadete JUAN ESCUTIA, acompañado de su equipo de colaboradores, donde se hizo una reseña del Héroe Nacional oriundo de Tepic, y que se envolvió en la bandera con valor y gallardía, en franca rebeldía cuando el enemigo trató de apoderarse y detenerlos mejor perdió la vida, en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad capital de México, ACTO, recordado, por los años y a través del tiempo, de ésta manera se recuerda y se reconoce la acción de un joven, que enorgullece a nuestra República Mexicana y por supuesto al Estado de Nayarit, de la misma manera el Galeno Cuevas Tello, habrá de engalanar al Municipio de Bahía de Banderas, con una excelente Noche Mexicana, este 15 de Septiembre, mes patrio y donde todos y cada uno de nuestros Héroes son recordados, por lo tanto andaremos festejando con civilidad y henchidos de ser MEXICANOS Y VIVA MEXICO!!………ADAN CASAS RIVAS EMPRESARIO, POLÍTICO Y DIPUTADO. Preocupado por la salud, pone el las necesidades y diversas situaciones que de igual manera ponen en riesgo la SALUD, esta situación es en verdad una Cruel Realidad, poner en riesgo la salud de los TEPIQUEÑOS, en donde nuestras autoridades en este sentido social, Municipal, Estatal y Federal, poco o nada les interesa, porque simple y llanamente, SI, les importara YA, hubiesen tomado las precauciones y medidas pertinentes y ENFOCARSE de una forma inmediata y directa, el tener otra opción de instalar o tener el RELLENO SANITARIO, que es y debe ser considerado PRIMORDIAL, aquí cabe destacar la interrogante, dónde están los Ambientalistas, dónde están los y las que se están las camisetas por cuidar el medio ambiente, que han hecho que harán o se quedarán con la boca tapada, porque ahora, no hacen marchas, gritos ni toman espacios públicos? Por lo tanto ADÁN CASAS 😙 es el único que ha dicho, esta boca es mía…….. RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS REAPARECE CON AUREOLA DE HONESTIDAD. Impecablemente vestido con un traje, de excelente calidad y corte, quien fuese el que repartía puestos en diferentes dependencias del Gobierno Municipal de nuestra Ciudad Capital TEPIC, al igual que poner sueldos a su libre albedrío, la OBRA PÚBLICA, también al mejor postor y muchas realizadas con maquinaria de sus compadres y padres políticos AYER, se dio baños inmaculados de pureza y se le olvidó toda la MIERDA, que arrastra para convertirse en un férreo, CRÍTICO, de las trapacerías que hiciese su peor enemigo personal y que bajo una FALACIA, llamada Comisión de la Verdad y Justicia, algo que para NADA, es legal sino un membrete de un grupúsculo del poder, le ha permitido hacer y deshacer, políticamente contra sus enemigos y Hoy con todo el Odio, resentimiento y Alevosía, arremete contra quién le pega en gana, AMPARADO, en no, se quién ni porque, lo malo de este BAQUETON METIDO A REDENTOR, es que de un momento a otro se les volteara a sus impulsores y protectores, NO se les olvide…….. JAVIER HERRERA VALLES, TIENE TODO PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA, AHORA SÍ FUNCIONARÁ O EL GOBERNADOR LO DESPEDIRÁ POR INCOMPETENTE O me equivoco?