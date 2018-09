Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Oromapas sigue mostrando sentido social

Ya son muchos los años en los que el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado en Bahía de Banderas ha batallado para que los usuarios tengan esa cultura de pago y que no retrasen las actividades de esta dependencia municipal por falta de los suficientes recursos económicos, pues durante muchos años han sido consecuentes y realizan acciones para que la gente que usa el servicio tengan la responsabilidad de realizar sus pagos a tiempo y que no se retrasen en los mismos, ya que ello obliga a buscar las opciones y la manera de que los negligentes e irresponsables hagan sus pagos, pues por unos pocos son muchos los afectados ya que al no realizar los pagos afecta en la capacidad hasta para realizar los pagos de la energía eléctrica que utilizan las bombas de los pozos profundos, del mismo gasto corriente que incluye los salarios de los empleados, insumos y hasta el combustible que usan los vehículos, maquinarias, cárcamos y hasta el pago mensual de la planta de tratamiento.

La Junta de Gobierno que encabeza el alcalde Jaime Cuevas Tello insiste en manifestar sentido social, tolerando a los pocos incumplidos, estirando los recursos para no dejar a la gente sin el servicio del vital líquido, pues han evitado hasta donde es posible cortar el servicio a los morosos, tal y como lo hacen la CFE, Telmex, Telcel y hasta los del servicio satelital y cable cuando se atrasan unos días de los pagos mensuales y obligatorios.

Pero eso no es todo, al menos en Sayulita, existe la pugna de un grupo de querer controlar los servicios de agua y drenaje, en donde tienen muchos años quejándose del supuesto mal manejo del sistema que realizar el servicio, en donde un ex regidor (Rodrigo Peña Ramos) anda desatando una “guerrita” en contra de todos, ya que con la bandera de que “ellos son más, debe quedar como presidente del Consejo de Agua, uno de los suyos”, o sea que se opone a que el ejido de Sayulita, al cual pertenece, se haga cargo o participe emitiendo una convocatoria para crear el nuevo Consejo de Agua en ese pueblo costero de Bahía de Banderas, ya que asegura que Lázaro Cárdenas ya no quiere seguir al frente de este organismo, que han sido muchos los años que Cárdenas García ha estado al frente, que ya es urgente un cambio, señala que obedecerá la convocatoria que emita el gobierno municipal, así como lo hicieron los usuarios de San Pancho en donde, asegura, las cosas están “caminando bien y de buenas” que la gente está contenta con lo que están haciendo.

La verdad no entiendo qué diablos está haciendo Rodrigo Peña encabezando una pelea que ni siquiera es de él, por ello vamos a estar al pendiente de que es lo que sucede en este conflicto de intereses ejidal.

Hablando de otras cosas tenemos que el departamento de Fiscalización se suscita el cambio de responsable, ya no ocupa la posición titular Cuauhtémoc Félix Santana, ocupará su lugar la que fuera o sigue siendo la jefa de Ingresos, Angélica Rodríguez y “Temo” se va a la oficina de Economía será un enroque del cual se mantiene todavía sin información oficial por parte de la oficina de presidencia, en este caso Comunicación Social.

En donde siguen trabajando sin tanta alharaca es en La CROC que dirige Armando Cárdenas Niz, ya que se ha estado alejando de las cámaras de los periodistas, de seguro ya se cansó de ser el protagonista de esta organización gastro-hotelera de Bahía de Banderas y de Nayarit.

En la sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada Palacio Municipal vimos la energía para proponer, para hacer planteamientos, emitir proyectos para crear nuevos reglamentos a José Francisco López Castañeda, mejor conocido como “Pepe” Castañeda y todavía proponer acciones vía asuntos generales para beneficio de la sociedad.

Alegría y mucho colorido en la celebración de las Fiestas Patrias celebradas en Valle de Banderas y en todos los pueblos grandes de Bahía de Banderas, en la cabecera municipal el alcalde “dio el grito” con una verbena popular en donde fuera el edificio de seguridad pública, hoy es la dirección de Obras y Servicios Públicos ante cientos de personas que corearon los nombres de los héroes de nuestra independencia.

Ayer domingo fue toda una fiesta el desfile cívico-militar en donde participaron diferentes planteles educativos, dependencias municipales, fuerzas armadas, policías y protección civil así como también ejidatarios y charros de este municipio, lo bueno de todo es que no llovió y la gente participó en todos los eventos.