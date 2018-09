Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Liberan la Plaza de Bucerías, pero tres escuelas se cierran

Ayer estuvimos en Bucerías, en donde las cosas se pudieron poner “al rojo vivo” debido a que grupo de comerciantes que quisieron quedarse de plano en la plaza pública después de que la autoridad municipal les permitiera instalarse durante los días de las fiestas patrias, eso envalentonó a los taqueros, churreros y demás comerciantes semifijos que decidieron “plantarse” alrededor de la plaza, motivando al gobierno municipal a desalojarlos para evitar que de nuevo se quedaran con los espacios públicos, lugares de la gente que después de muchos años tenían disponible la plataforma con todo y quiosco.

A pesar de “la llamarada de petate” de líderes improvisados, la encargada de los comerciantes semifijos en la oficina de Fiscalización, Cecilia Pérez a punto estuvo de solicitar el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública para usar la fuerza policiaca para “desalojar los espacios” públicos, pero no se tuvo la necesidad de ello, hubo entendimiento y los “puesteros” comenzaron a quitarse de los lugares, quedando a la espera de que la autoridad municipal les busque el sitio en donde podrán ser reubicados con hace 7 meses cuando hubo el acuerdo de instalarse en otros sitios, unos al costado de la iglesia y otros al arroyo de El Indio.

Hablando de otras cosas, tenemos que algo está fallando en los SEPEN, ya que a Bahía de Banderas la están abandonando toda vez de que a varias semanas de inicio del ciclo escolar algunas escuelas carecen de maestros en varios grados, lo que ha provocado la inconformidad de los padres de familia, ya que ven como sus hijos no tienen mentores ya que el supervisor escolar no sabe cómo hacerle entender a los responsables de la educación en el estado de Nayarit ya que a lo más que han llegado es a colocar maestros substitutos que la verdad se cansan porque no les pagan y se la llevan sobreviviendo como “Dios les da entender” con la esperanza de les llegue su remuneración por parte de los SEPEN en donde todo anda de cabeza, por ello padres de familia de la escuela primaria del fraccionamiento La Misión en San Vicente, cerraron el plantel porque ya van 5 semanas que 120 niños no tienen docente que los atiendan, lo que provoca que pierdan el tiempo sin educación.

Por ello padres de familia de dos escuelas primarias y una escuela secundaria, podrían cerrar esta semana igual número de planteles en Bahía de Banderas Nayarit, ya que no hay profesores que den las clases a los alumnos en Mezcales, San Vicente y en El Colomo.

En el caso de El Colomo, el plantel educativo aún no tiene director y profesor de educación física, en el caso de La Misión de San Vicente, hay 120 niños de primer grado de tres grupos que no tienen clases por falta de profesores y también de aulas, en el caso de la Escuela Secundaria Técnica de Mezcales, también carecen de personal docente suficiente para atender a decenas de alumnos.

Más no todo redunda en los SEPEN, en el gobierno del estado también ya que no hay nadie que le pida al gobierno federal que deposite el recurso económico para que los CENDIS de Nayarit sigan adelante con la educación de los pequeños, desde maternal, hasta pre-escolar, por eso la situación de los Cendis del Sistema Educativo “Paulo Freire” sigue siendo complicada, ya que aún no llega el recurso federal y los encargados de este sistema educativo se manifiestan inconformes por la falta de pago oportuno y no siquiera las medias quincenas que el gobierno del estado no han podido depositar como préstamo debido a que el IMSS mantiene bloqueadas las cuentas bancarias, y la desesperación de maestras y personal de apoyo continúan con muchas carencias para cubrir sus dificultades que no les puede apoyar a resolver sus propios problemas de pagos inmediatos como es transporte, alimentos, renta de sus viviendas y muchos pagos de otros servicios..