Jaime Cuevas da Banderazo de Obra en La Cruz de Huanacaxtle

Era arroyo y se hizo una vialidad intransitable: hoy la calle Camarones será pavimentada en concreto hidráulico y tendrá sub colector de drenaje, en beneficio de 2,589 personas.

Redacción/La Opinión

Gracias al ejercicio de reordenamiento administrativo y financiero, el X Ayuntamiento que encabeza el presidente Jaime Cuevas Tello, ha logrado invertir recursos en obra pública en prácticamente la mayoría de las demarcaciones y en esta ocasión, le tocó recibir un banderazo de arranque de obra a La Cruz de Huanacaxtle.

Este pueblo de pescadores y ahora destino turístico con una marina certificada, contará con una vialidad pavimentada en concreto hidráulico que servirá como escurrimiento pluvial en tormentas fuertes para la zona oriente y centro del poblado, pero más que eso, será transitable todo el año, pues al bajar las corrientes de lluvia arrastrando piedras y arena, se generan zanjas y se ponen en riesgo las fincas aledañas por socavones.

Se trata de la calle Camarón, entre Pámpano y Pez Vela, donde serán colocados 373 metros lineales de machuelo rectangular, 1633 metros cuadrados de losa hidráulica, 2 pozos de visita y 36 descargas domiciliarias con registro. Abajo, se instalarán tuberías de agua potable, 25 tomas domiciliarias, tubería para drenaje de 10 y 16 pulgadas para el subcolector, y más de 1000 metros cúbicos de material mejorado y compactado para la base hidráulica.

“Esta obra no les va a salir gratis” dijo el presidente Jaime Cuevas, “del Fondo de Inversión Directa Municipal, se están destinando 4 millones 686 mil 317 pesos, para beneficiar a 2,589 habitantes de La Cruz de Huanacaxtle más turistas y visitantes. No les va a salir gratis porque su trabajo será vigilar que la obra se realice con la calidad, materiales y proceso constructivo con que fue contratada. ¿Nos ayudan con eso?” les preguntó el alcalde a líderes sociales, maestros, delegado y ex delegados, representantes del Ejido y de asociaciones como Mujeres Unidas por Bahía, quienes afirmaron su colaboración en vigilar su obra.

“Todos los vecinos de la calle Camarón le agradecemos la obra que se va a realizar. Nos beneficia a vecinos, comerciantes, al turismo porque esta calle la transitan muchos turistas entre el Mercado del Mar y la plaza de La Cruz de Huanacaxtle, les agradecemos a usted y a su gobierno todo lo que nos está trayendo a esta comunidad que estuvo tan olvidada”, le dijeron tanto la señora Dune Gutiérrez Guillén en representación de los vecinos, como los regidores Nilda Minjarez y Héctor Pimienta, quienes coincidieron en el hecho del abandono de anteriores administraciones.

Destacó la presencia del delegado Luis Enrique Hernández García; Jaime Márquez Plasencia, representante del ejido de La Cruz de Huanacaxtle; Marielsa Izurieta, representante de Mujeres Unidas y Juan Manuel Morán, representante del Instituto Tecnológico de México Campus Bahía de Banderas.