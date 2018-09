Que las circunstancias no nos dividan, de lo contrario, debemos ir más que nunca, juntos y en unidad

Oscar Juárez/La Opinión

La pluralidad, la unidad y el diálogo deben regir el rumbo de nuestro partido, dijo el presidente del CDE del PRI, Enrique Díaz, al término de la reunión que sostuvo con quienes han manifestado su interés por presidir el tricolor en la entidad.

El objetivo del encuentro, abundó el dirigente del tricolor, es el de escucharlos y conocer sus inquietudes pero sobre todo, “nos centramos en mantener y buscar siempre la unidad del partido, que el PRI salga fortalecido”, sin embargo esto no excluye a nadie, aclaró, todo aquel militante que tenga el interés de participar, estará en todo su derecho.

Díaz López señaló que, quien dirija el partido deberá caracterizarse por la inclusión, la tolerancia, la pluralidad y la integración de las diferentes voces, y fuerzas políticas.

“Debe destacar un alto grado de sensibilidad política, de empuje, que su transitar sea para dirigir con cercanía a la militancia, y enfrentar juntos los desafíos internos y externos”.

Los tiempos nos exigen un actuar diferente, no solo en discurso –dijo- debemos acercarnos a la población en general, pero sobre todo, con las mujeres y los hombres de nuestro partido. En el PRI de hoy, debemos actuar con eficacia, con cercanía hacia toda la estructura del PRI, desde el seccional, el líder de colonia, de la localidad y el municipio.

Que las circunstancias no nos dividan, de lo contrario que nos sirva de reflexión, debemos ir más que nunca juntos y en unidad.

En la reunión estuvieron presentes el exdiputado federal Efraín Arellano Núñez, los ex diputados locales Julio Mondragón Peña, Carlos Castillón Medina y Alejandro Rivas Contreras; el ex síndico de Compostela, Enrique Medina Cuevas y el ex delegado del PRI en el estado de Oaxaca, Jorge Casillas Cerón.