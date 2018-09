SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS TELLO CON LA LEY EN LA MANO

Está cumpliendo lo prometido en campaña, la Obra Pública en beneficio de todos los habitantes de Bahía de Banderas, ven y sienten los programas de beneficio social, lo que tanto estaban solicitando REUBICACIÓN de los comerciantes, con estricta responsabilidad del Jefe de Gobierno Municipal, las formas adecuadas a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos que van, dialogan son escuchados, atendidos y por supuesto resueltas sus peticiones y la asesoría necesaria para estar a la PAR, Pueblo y Gobierno, en una misma sintonía, encaminadas a una armonía, de JAIME CUEVAS CON LA O EL CIUDADANO, esta situación al cumplir un año al frente del Ayuntamiento, se han realizado ajustes en la economía Municipal, se reducen gastos innecesarios y se aplica la Honestidad y Transparencia en los Recursos Económicos y PUES, de esta manera CUMPLE, el primer EDIL, de BADEBA………ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA LEVANTÓ LA VEDA DE CAMARÓN. Fueron testigos y de inmediato los pescadores del Municipio de Rosamorada en San Miguelito, los que ni tardos ni perezosos aventaron la tarea ya y demás implementos propios de esta gente, que en un breve tiempo YA, tenían sus pangas repletas del crustáceo totalmente fresco, de la misma manera el Gobernador Constitucional de Nayarit, se comprometió a realizar lo necesario para que tengan una mejor condición de VIDA, el que el Presidente electo ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR, le diese confianza en que nuestra Entidad Federativa y sus habitantes tendrán una respuesta favorable para que se sienta otra vez la certeza de que vaya mejor a todos………JORGE SÁNCHEZ SIMANCAS DEMANDA MÁS INFRAESTRUCTURA HOTELERA. El Presidente de los Hoteleros en el Municipio de Tepic, aseguró que, se hace necesario que el Gobierno Municipal, Estatal y Federal, voltee los ojos para que en la ciudad capital, se dé un desarrollo más sostenible y sustentable, pues no sé cuenta con suficiente capacidad en la rama, para prestar el servicio que se requiere en los tiempos actuales, tan solo se cuenta con cinco hoteles de reconocido prestigio y hacen falta más para darle seguimiento, también destacó que el Centro Histórico de Tepic, con la Policía Femenil Municipal, se había bajado el índice de inseguridad, y que por el momento se encuentra bien la seguridad y esperamos que se haga lo conveniente en la Hotelería y ser una capital con capacidad e imagen……….LA PGR DURO CONTRA LA DELINCUENCIA DE CDS PIRATAS. La capacidad y preparación de los elementos y sus constantes cursos, le han permitido desarrollar un instinto para detectar a la Delincuencia Organizada que busca su forma de subsistir, mientras en donde se ponen a la vista de todos, DROGA, en sus diferentes marcas y calidad AHÍ, los sabuesos de la PGR, están ciegos, sordos y mudos, PUES toda la población se da cuenta de dónde y horarios para vender los estupefacientes, PERO ni nuestras Gloriosas Fuerzas Armadas, ven y se pasean buscando a la maña y esta pasa campantemente frente a ellas y nada o sea todo contra un puesto de cds y la droga en todo su apogeo…….. LOS LATIN LOVER MUNICIPALES, Realmente que pasa en los Ayuntamientos,, los jefes tienen suficiente capacidad económica y sexual, para cumplirles a la esposa, segundo y hasta el tercer frente? Esta situación, se da principalmente en el Presidente, Secretario de Gabinete, Director de Seguridad Pública y Servidores de primer nivel, insisto cómo le harán? FUNCIONARIOS, ESTATALES, MUNICIPALES Y FEDERALES, NO TIENEN DÍA DE DESCANSO, DÍAS FESTIVOS NI HORARIO, o me equivoco?