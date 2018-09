Afirman integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano

Actualización de planes de desarrollo, decisión compartida

Un consejo plural, trabajó por más de dos años para plasmar las políticas de desarrollo que deberá seguir la autoridad de Puerto Vallarta

Marisol Villa/La Opinión

Como nunca antes, la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano, contó con la participación activa de la sociedad civil organizada, profesionistas, iniciativa privada e instituciones educativas de Puerto Vallarta, por lo que no se trata de una decisión unilateral del gobierno como pasaba anteriormente, coincidieron integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, quienes recientemente aprobaron los documentos correspondientes a los distritos 1, 6 y el sub-distrito 5-A de Marina Vallarta.

En entrevista, José Eduardo Juárez Hernández, del Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Vallarta Jalisco A.C., Víctor Manuel Jaramillo Farías, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Jorge Alberto Balderas Betancourt, representante de Peritos en Supervisión Municipal, destacaron que las modificaciones a estos planes son resultado de un trabajo de más de dos años por parte de este consejo municipal, que congrega a diversos sectores de esta ciudad y asociaciones vecinales, como la Asociación de Residentes de Marina Vallarta.

Por lo cual en esta ocasión, no se dejó a las autoridades como comúnmente ocurría en todos sus niveles, marcar de forma unilateral la pauta para el desarrollo urbano de este destino.

“Hoy como nunca, no dejamos que de manera unilateral el gobierno impusiera las políticas de planeación, sino por primera vez la sociedad civil organizada mediante este consejo, está interviniendo de manera intensa y todos los días, para que los planes que se están proponiendo para que se aprueben, sean congruentes no sólo para una colonia en particular, sino para todo el centro de población”, aseguró Víctor Manuel Jaramillo.

Agregó que este organismo está haciendo su tarea y no se trata de un trabajo que se dio de un día para otro, “no es algo que se sacó de ayer a hoy, es producto de un trabajo en conjunto entre el gobierno y la sociedad civil organizada. Tenemos, repito, estudios y diagnósticos que nos permiten hoy promover estos planes que se están proponiendo para mejorar Puerto Vallarta, todo es en el sentido de mejorar”.

Asimismo, Jorge Alberto Balderas, indicó que estas actualizaciones cumplen con lo estipulado por la Ley General de Asentamientos Urbanos, y para la cual la federación dio un plazo de dos años a los municipios para que se adecuaran los planes de desarrollo urbano, en base a lineamientos internacionales para un desarrollo sustentable y que atienda a las ciudades en los diferentes ámbitos, un trabajo que llevó a cabo un consejo municipal plural.

“Actualmente este Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que defenderemos porque además la ley nos da los elementos suficientes para hacerlo, es donde se llevan a cabo estos procesos, donde se vigilan precisamente que tanto el propio Ayuntamiento como la sociedad civil, cumplan con los lineamientos que se marcan a nivel internacional, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal”.

José Eduardo Juárez, del Colegio de Ingenieros Civiles, explicó que la labor de este consejo municipal, es el recoger todas las inquietudes y llevarlas al seno del organismo para que sean analizadas por las siete comisiones formadas a su interior, de acuerdo a los tiempos de consulta marcados por la propia ley.