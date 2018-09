SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA. Realizó honores a la bandera, en la Plaza de los Constituyentes, lugar que estuvo lleno de estudiantes, Funcionarios de su gabinete y algunos ciudadanos que se están perdiendo, RECUERDO, mi estancia en la escuela, cada lunes había éstos eventos, donde padres de familia, maestros, alumnos e igualmente personas que pasaban se acercaban y formaban parte de estos eventos, HOY, con TOÑO vuelven a hacerse una realidad, ojalá y haya más actos de esta naturaleza para las nuevas generaciones………JAIME CUEVAS TELLO. Mandó iluminar varios puntos críticos en San Juan de Abajo, COSA, que los pobladores beneficiados, no se esperaron para darle las gracias al Jefe de Gobierno Municipal, quién no ceja en su empeño de cumplir lo prometido en campaña, y a un año de haber tomado el timón de su administración, lleva con buen destino a Bahía de Banderas, se observa la obra pública, en pavimentación, introducción del agua potable, drenaje y más como éste servicio de alumbrado o SEA, que lo hecho y por hacer dentro del Plan Municipal de Desarrollo, va por buen camino………OCUPADO Y PREOCUPADO. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA. Supervisó las alcantarillas y vías del desagüe del Nodo Vial de la Loma, localizado por Avenida Insurgentes de la Ciudad Capital Tepic, acompañado del titular de Obras Públicas, el Alcalde inspeccionó para evitar que durante el temporal de lluvias que azota a este Municipio, al igual que muchos, PERO en esta ocasión se trata de que no haya más inundaciones que dañan no solo a vehículos sino a los negocios y diversas personas que circulan por esta importante vía de comunicación, lo sobresaliente es que el Presidente este atento previniendo y viendo directamente los problemas que aquejan a la ciudadanía……….NO SE POLITIZARA NI CEDEREMOS A PRESIONES AL PROGRAMA ABC. Algunos de los que están acostumbrados a estar en contra de todo y a favor de nada, YA andan hablando, señalando y criticando este que BENEFICIA a más de 40 mil personas, NO habrá, marcha atrás, tenemos que seguir adelante y para ello, estamos por entregarlo en todo el Estado, ya iniciamos por Santa María y está zona, lo anterior manifestó Sergio Arturo Guerrero Benítez Director del Sistema Integral para la Familia DIF, quien funge como Director de la Institución, pues más claro ni el agua, así que mejor pónganse a trabajar en lugar de grillar y tan, tan, aparte de que GUERRERO no es dejado…….. POLICÍAS INVESTIGADORES DETUVIERON A DOS PRESUNTOS VIOLADORES DE LA LEY. El primero fue alcanzado por la mano de la justicia en Tepic, por creerse vivir en la era de las cavernas, dónde el macho mandaba o si no así le iba a su familia, sin contar con que, sería apañado y llevado al fresco bote, luego tenemos a un mano larga que se pasó de listo y agarró breño con algunas cosas que no eran suyas y fue denunciado hasta llegar a quedar tras las rejas, ellos son Juan Alberto y Esteban…….MANO FIRME Y CERO TOLERANCIA. De esta manera define su actuar el Director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Sergio Dávila, quien les mando un mensaje a los amantes de lo ajeno o sea VULGOS RATAS, Tocados que les gusta empinar el codo, amantes de consumir bebidas embriagantes, a los que les gusta el box en vía pública, serán remitidos a las celdas, donde serán huéspedes distinguidos por unas horas y para salir a la calle, tendrán que pagar una multa, así que ya saben, después no digan que no les dije, porque el POLIMAYOR, no se andará por las ramas.