SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

QUE GRAN PELEA DE BOX ESTE SÁBADO PASADO EN SAN VICENTE NAYARIT

En la que participaron niños y niñas de 10 años de edad, jóvenes de 15 años y las ESTELARES, principalmente la de la campeona MARISOL LA CORONITA , oriunda y vecina de esta población, Municipio de Bahía de Banderas, en el cual los Organizadores de VÍCTOR BOXING, otorgó el reconocimiento público para el Presidente JAIMECUEVAS TELLO, quien ocupado y preocupado ALENTÓ, está función y se comprometió a seguir apoyando para que la juventud, tenga en el Deporte la visión diferente de alejarse del ocio, malvivencia y por qué no decirlo del mal hábito de las Drogas, por lo que los pugilistas mostraron su capacidad y diversas formas de tener encuentros en el BOX, hubo TIRO, EL TOMA Y DACA, LOS GANCHITOS Y GOLPES en toda su humanidad, tanto la CORONITA como KARLA de Chimalhuacán, se dieron con todo u dieron un espectáculo digno y merecedor, para al final la CORONITA CORONA MARISOL, le fuera levantada la mano por su victoria en decisión unánime de los Jueces, de Tres Peleas se hicieron TRECE, para el deleite de los seguidores del PUGILISMO, la gente pidió que esto se publicase, aunado a que hace falta este tipo de promoción y ser más continuos para el sano esparcimiento de los niños, jóvenes y adultos en general y PUES, se tuvo una presentación y peleas muy PROFESIONALES en BADEBA………MIRTA VILLALVAZO DIPUTADA FEDERAL DE LLENO EN LAS TARIFAS DE LA CFE. De una manera clara y directa la legisladora, promete y se compromete a buscar los mecanismos necesarios, para lograr las tarifas justas para los usuarios y NO, sólo de la zona norte de Nayarit, sino de todo el Estado, en la Zona Serrana, Turística, Comunidades, Centro y Costa, todo va PAREJO, porque soy Diputada Federal de todos no de unos cuántos, soy de todos y NO, no seré una figura de relleno, ni porque soy de MORENA, habré de estar con la boca cerrada y sólo agachando la cabeza para levantar la mano aprobando todo lo que se diga, NO, yo soy una mujer muchos y lo que no sea para bienestar de Nayarit lo diré de frente ante quien sea, seré aguerrida y acorde a la realidad porque yo vi las necesidades de la gente y no lucrare con ellos, votaron por mí y yo no les voy a fallar”………..COMPOSTELA AL FIN CAMINARA POR LA SENDA DEL PROGRESO. Se acabó el pleito, la desavenencia, la grilla, el estar divididos y dejar de atender los problemas de éste Municipio, es tiempo de trabajar juntos con el cambio que esperaron los que votaron y fueron votados, PEPE OCEGUEDA Y KENIA NÚÑEZ, Mostraron capacitad, diálogo y madurez política y, dejar sus intereses personales y grupales, para resolver la problemática no hacerla más grande, con un cabildo, un pueblo y Presidente unidos se logró restablecer el orden y tender los puentes necesarios, para trabajar por un mejor COMPOSTELA, así que El Trabajo Matará Grilla y los grillos YA no están, así que ha cumplir y enfrentar sus compromisos………..FIESTAS EN SAN JUAN DE ABAJO. La población de plácemes, flores, misas, peregrinaciones y todo lo que conlleva una celebración de esta índole, PERO, los que no conocen las calles ni la población, tengan cuidado en todo, NO circulen en sentido contrario, cuidar la velocidad, pues hay niños, no tomar en exceso bebidas alcohólicas, evitar pleitos y llevar la FIESTA en Paz, pues dicho jolgorio es precisamente eso disfrutar y dejar disfrutar a los demás para que todo lleve un final feliz, que les queda gana de volver a estar en esas festividades……….PERSONALES DE MORENA ANDAN COMO PEZ EN EL AGUA. Porqué, pues Simple y Llanamente, el Coordinador PERAZA, no es TONTO, no conoce Tepic, menos el Estado y para ello ha creado un programa de “Que no quede un hogar sin ser visitado para conocer su opinión” sobre los Programas previstos, por el Gobierno Federal entrante, de esta forma conocerá todo el territorio, las necesidades, problemas y soluciones, SIN que alguien se oponga o diga que, está desviando recursos, personal o apoyos, VIVILLO EL PERAZA, aparte de que quien le supervisara los gastos porque. PUES será como Juez y Parte.