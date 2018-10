Funcionarios Soberbios que se creen “la divina envuelta en huevo”

Por Francisco Javier Villa

La experiencia de muchos años no me permiten pensar que existan funcionarios que quieren tapar sus errores con la soberbia, que piensen que “nos chupamos los dedos” y que sus descalabros cubrirlos para evitar su mediocridad dentro de un puesto que a todas luces les está quedando muy grande a pesar de que ellos creen que son los mejores en su trabajo.

A Bahía de Banderas ha llegado un personaje que se cree seguramente “la divina envuelta en huevo”, que dista mucho de ser humilde y que busca cubrir su mediocridad con mentadas y amenazas, piensa que los periodistas y los medios de comunicación debemos estar “al mande usted” y cubrirle sus fracasos en su labor dentro de una oficina que ya comienza a oler mal por la presencia de un sujeto que no debería estar ahí.

Por si fuera poco su trabajo como líder deja mucho que desear, en lo que a mí respecta ni vale la pena mencionar su cargo, mucho menos su nombre ya que hacerlo significaría darle importancia, y la verdad si continua con su actitud de “perdonavidas” les mostraré su currículo y lugares en donde no ha dejado buena imagen, generando controversias como si en verdad hace bien su trabajo, pero en fin, sujetos como este se encuentran por todos lados y mejor es “darles la vuelta” sin hacerle caso a sus balandronadas, pero eso sí, vamos a estar atentos en sus actitudes soberbias para evitar en lo más posible que dañe a sus colaboradores y a los habitantes de este bello municipio al sur de Nayarit.

Mejor hablemos de cosas más amables como el hecho de que la Señorial e Histórica ciudad de Compostela ya recibió su título como Pueblo Mágico, galardón recibido por la Senadora de la República Gloria Núñez Sánchez quien fue la impulsora para que se le diera esta distinción nacional y que el municipio de Compostela, ahora presidiendo el Ayuntamiento, Kenia Núñez, le calla la boca a muchos negativos en donde se orquestó un movimiento en donde la política de algunos que se creen caciques quiso ponerle una zancadilla a la legisladora federal.

En lo que se refiere al Pueblo Mágico de Sayulita vimos que allá en Michoacán tuvo este pueblo turístico de Bahía de Banderas una importante distinción como ejemplo de muchos otros pueblos mágicos que se “tiraron en la hamaca” sin hacerle promoción a su destino, callando la boca de muchos detractores que tratan de minimizar la proyección que Sayulita tiene, no solo a nivel nacional, sino que también internacional, no de balde Sayulita sigue siendo ese lugar mágico que tiene problemas, como todos, de un crecimiento intenso poblacional y el espacio ya hasta se nota chico para tanta gente que lo visita, que malo para toda esa gente que no encuentra la manera de buscarle “chichis a las gallinas”.

Mientras tanto vuelven a mencionar la conurbación de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, tanto el doctor Jaime Cuevas Tello, como el Ingeniero Arturo Dávalos Peña retoman ese tema para que la zona metropolitana no los agarre dormidos en sus laureles, razón por la que los dos alcaldes ya están proyectando el asunto con sus gobernadores, uno con Antonio Echevarría García y con Enrique Alfaro, todo ello para que se busque la manera de que ese tercer puente sobre el río Ameca finalmente se haga, un paso que tiene años atorado a pesar de que los dos gobiernos ya hicieron la parte que les correspondía hacer, o sea los terraplenes para que las losas de concreto unieran a dos pueblos que tienen lazos de amistad desde hace muchísimos años.

En donde si no vemos “ni pies, ni cabeza” es en lo que se refiera a la, “ya famosa”, autopista de cuatro carriles que tienen años haciéndola y no tiene para cuando terminar, mucho menos ahora que hay cambios en la presidencia de la república y le han estado dando largas los de la SCT para “echarle ganas” para que por fin se termine. Algo así como el inicio del libramiento carretero que una la federal 200 desde el entronque con La Cruz de Huanacaxtle hasta unirse con la carretera a Barra de Navidad o sea evitar el paso de los vehículos pesados por los pueblos costeros de la Bahía de Banderas y el tramo de la zona hotelera de Puerto Vallarta, que también tiene años como un proyecto de viabilidad que sigue sin aterrizar.