SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANTONIO ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ Y JAIME CUEVAS TELLO SIGNARON IMPORTANTE DOCUMENTO

En efecto el Jefe del Ejecutivo Estatal, el Jefe de Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, Kenia Núñez Presidenta Municipal de Compostela, Nadia Ramírez, Presidenta Municipal de Xalisco, donde por cierto será reconocido como CIUDAD en breves días por los Diputados mediante una sesión para tal fin y el Maestro Francisco Javier Castellón Fonseca, ante el Director en nuestro país, de Transparencia y Combate a la corrupción Eduardo Bohórquez, ahí prácticamente les RECLAMÓ, el Gobernador a los que han utilizado el cargo para enriquecerse del erario público al externar “ Hay Corruptos del Pasado Presente, que hoy pretenden hacerse pasar por honestos y transparentes” más claro ni el agua……….INSEGURIDAD GOLPEA ECONÓMICAMENTE A BAHIADERENSES. La capacidad y fuerza policiaca al mando del Capitán, SERGIO DÁVILA, es fácilmente rebasada por la delincuencia local, en todos los sectores de la sociedad se registran ASALTOS Y ROBOS, los operativos de agarrar borrachitos, que están consumiendo bebidas etílicas en las calles, plazas y en cualquier evento ESOS no representan ningún problema, por ELLO, son presa fácil de los uniformados al mando del INÚTIL Director de Inseguridad, nada de Seguridad, esa brilla por su ausencia, en dónde deben cumplir y hacer valer la Prevención es precisamente con los RATEROS Y ASALTANTES, pero tal pareciese que a estos los dejan cometer sus fechorías, con toda la complicidad del mundo, pues ya no se esconden ni esperan en la madrugada como anteriormente, AHORA a cualquier hora y luz del día, sinceramente que, hace falta un jefe policiaco que sea de 24 horas y toda la semana, pues DÁVILA, sólo se presenta de lunes a sábado y de 10 de la mañana a 5 de la tarde, parece BURÓCRATA, porque el JEFE, tiene días de descanso y no cumple con su responsabilidad ni con el compromiso con el cabildo, menos con la ciudadanía……….ROY RUBIO TAN SEÑALADO Y PERSEGUIDO CAYÖ A FISCALÍA. Algo sin duda interesante para la situación política del momento y que también le da certeza jurídica en éstos tiempos de grilla barata, por la simple y sencilla razón de que, casi era un delincuente de los más buscados aunque, ROY iba y venía a todos lados del Estado y del País, le buscaron una y otra cosa para llevarlo a la cárcel para que pagara por los señalamientos que le imputaban el nuevo titular de la ASEN, El Chino Benítez, quien de la noche a la mañana se convirtió en ENEMIGO, de con quienes trabajó el caso fue que se logró la detención del ex-funcionario y así como por arte de magia, tras depositar la cantidad 800 mil pesos, logró obtener su libertad y YA, librarse de tan feroz persecución y tan, tan todos felices y contentos?………..LA POLÍTICA NO DESCANSA NI SE ACABA. Pues ya hay varios que quieren el lugar de AEG, se mueven, se reúnen, encabezan movimientos, sonríen, apapachan, cumplen ciertas necesidades y ya hasta se comprometen a futuro sin duda alguna es válido, porque alguien dijo por ahí, “ Quién Respira Aspira” y en otro sentido “ La Política está vigente siempre, pues diariamente se habla de ella” así se observa y se ven, bueno hasta sus colaboradores hacen correr la voz, como el caso de POLO DOMÍNGUEZ, actual Presidente del Honorable Congreso, alguien que sabe el oficio, ESTÁ también el mismo Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, quien de igual manera sabe el teje y maneje de estas formas y la Senadora Gloria NÚÑEZ, que por ser Mujer, quiere saltar a la Gubernatura, más los que se acumulen, no hay que olvidar que apenas va un año y en los subsecuentes meses habrá más.