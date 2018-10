SUCESOS Y MÁS

DESPUÉS DE ANDAR CUATRAPEADOS POR EL ROBO QUE HICIERON EN MI CASA DE BAHÍA

Pues vuelvo a mis actividades de hace varias décadas, Y es que no es para menos se llevaron mis cámaras profesionales de años guardadas entre ellas una con BLUETOO como decimos e iba a utilizarla por vez primera en el Informe del Gobernador AED trasmitir en VIVO, ahí en ése evento la iba a estrenar, sólo me faltaba el tripee lo tenía Tepic y pensé luego me la llevo a BAHÍA, para también en VIVO trasmitir el Informe del Doctor Jaime Cuevas Tello, sin embargo NO, lo voy a hacer porque me dejaron sin cámaras, mis plumas MONT BLANC. Una de ellas con punta de Oro, mis memorias, mis perfumes Náutica, Versache, bueno hasta los Jafra, cremas, mis tres relojes más finos, un abanico, mis cangureras, con grabadoras, audífonos, mi pistola regalo de un comandante de la desaparecida PJF, cuando fui jefe fe Prensa, para amolarla hasta mi plancha de la ropa y la verdad es que ya ni hago recuento de los artículos que suman más de 70 mil pesos, sinceramente que poca MADR………..PUERTO VALLARTA- BAHÍA DE BANDERAS CONURBADOS AHORA SÍ. Resulta que, los Presidentes Municipales de ambos Ayuntamientos, no sólo son paisanos pues ambos tienen familia en Bahía y Vallarta, DE hoy en adelante habrá la coordinación no sólo como vecinos SINO, como uno sólo para sostener y mantener su unión en lo Económico, Político, Social y Cultural, en lo referente a que le vaya mejor a casa Municipio, PUES los problemas de allá son los mismos de acá y los actos delictivos se cometen por los mismos entes que van y vienen dañando a ambas poblaciones, con asaltos, robos, accidentes de tránsito, que se refugian aquí y allá para evitar caer en poder de la Policía, también están los problemas de los puentes para comunicar a los dos Municipios, el grave asunto de los cocodrilos que al quitarles el habitat natural, buscan su acomodo y diversas formas de subsistir que se van a Vallarta u se les obser5, en estero del Quelele, Boca Negra, Pitillal, Río Cuale y otros conocidos lugares, lo que hará buscar más y mejores acciones definidas u decisivas para que a todos nos vaya bien……..POLICÍAS MUNICIPALES DE TEPIC RECIBIERON TALLERES DE PREVENCIÓN PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Ante más de mil uniformados y uniformadas. Dio fin a los CURSOS. Para que haya un respeto a la integridad física, mental y ofensa tanto en sus familiares cómo compañeros en las jornadas cotidianas y en dónde de igual manera NO, debe haber discriminación, ofensa, maltrato ni ningún tipo de insinuación a que tú porque eres más gorda, más flaca, menos inteligente, estás negra, tienes este u otro situación que yo, eres inferior a mí, patearse, abofetearse tratarse mal NO, porque esas actitudes lastiman y lesionan la convivencia sana AH, dicho TALLER fue dirigido para la capacitación para Prevenir La Violencia De Género tanto entre hombres como e tres mujeres o sea aquí no es de yo soy mujer u te puedo decir hasta de que te vas a morir y tú a mi no porque eres hombre” así que a cuidarse y respetarse tanto en sus labores como en el seno FAMILIAR Y SE VIENEN LOS INFORMES. En efecto el del Ejecutivo Estatal ANTONIOECHEVARRÍA GARCÍA será el próximo Martes por la mañana, después de entregar un documento a los Diputados encabezados por el Legislador Presidente LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, se trasladará el Gobernador al anillo Central de Palacio de Gobierno y ahí ante los invitados especiales y sus colaboradores dará el mensaje a la población Nayarita y pues por allá andaremos, PERO también el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Doctor Jaime Cuevas Tello, hará lo propio en un tiempo más y el evento será en la Unidad Deportiva de San José y creo que está programado para el 10 de Noviembre o sólo que cambien de fecha y lugar, Pues también habremos de darlo a conocer, de igual manera los demás Ediles en sus respectivos municipios sólo es cuestión de que se nos pase la agenda y a ver a cuántos informes podamos ir.