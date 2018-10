Contralínea

Por Francisco Javier Villa

La Otra Cara “Mágica” de Sayulita

La decisión que tomó el alcalde Jaime Cuevas Tello de ya no permitir la intromisión de particulares en el asunto que compete a la oficina de Oromapas, en donde por muchos años controlaron e hicieron lo que quisieron con lo que fue la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado, en donde Lázaro Cárdenas García y un grupito de amigos controlaron los recursos y la economía del servicio de agua potable y las plantas de tratamiento en el “pueblo Mágico” de Sayulita, que de mágico tiene lo que yo de físico-matemático, pero que es visitado por miles de personas y que se han tomado en conjunto millones de fotografías, que circulan por todo el mundo llamando la atención de los que quieren conocer sitios especiales para gozar del clima y demás yerbas como es ese pueblo costero de Bahía de Banderas, en donde por cierto existe una especie de “autogobierno” con extranjeros que ya lo convirtieron en un enorme mercado turístico dejando a un lado hasta a los nativos que les vendieron a precio de risa sus tierras y propiedades.

Pero estamos hablando de lo que el ayuntamiento hizo, “tomar el toro por los cuernos” y poner a cada quien en su lugar, o sea que el alboroto que andan haciendo Rodrigo Peña y Lázaro Cárdenas queriendo seguir con el mando, posiblemente para seguir “mamando a lo lindo”, ejerciendo una división social y hasta ejidal que convierte el tema en “aguas revueltas” pero que ya les están diciendo que se hagan a un lado y que dejen que sea la autoridad municipal la que se haga cargo, ya que en principio, los permisos de perforación de pozos y el uso de las aguas nacionales están otorgadas al Ayuntamiento desde hace más de 20 años por la Conagua echa abajo la pretensión de que los particulares y hasta el mismo ejido le metan mano a la administración, tal y como debe ser debido a que los recursos públicos que se han invertido para las líneas de abastecimiento de agua potable, las líneas del drenaje sanitario y hasta las tuberías que se conectan a la planta de tratamiento se han hecho con recursos federales (Conagua), estatales (CEA) y Municipal (Oromapas) por lo que en busca de evitar más contaminación de ríos y del mar, la administración la hará el ayuntamiento y con ello buscar programas federales y estatales para frenar la creciente contaminación de las aguas y con ello mantener el nombramiento de “Pueblo Mágico” de Sayulita, que por cierto en estos momentos está sostenido con “pinzas” debido a eso, al mal manejo de las aguas medianamente tratadas y que son arrojadas al océano.

En la reciente rueda de prensa que el alcalde Jaime Alonso Cuevas, que estuvo acompañado por los representantes de la Conagua, CEA y Oromapas se dijo que lo primero que se hará es hacer que la planta de tratamiento funcione a toda su capacidad, que las aguas tratadas sean llevadas por un emisor submarino hasta más allá del centro de la bahía, alejado de las playas, tal y como lo tiene Puerto Vallarta en el vecino estado de Jalisco, regularizar las tomas de agua potable, ya que son muchas las que ni siquiera tienen contrato, en donde algunos “se pasan de listos” y usan un contrato para muchas tomas, o sea que tienen el contrato para casa habitación y son verdaderas vecindades, locales comerciales en conjunto, hasta departamentos con todo y alberca.

Esa división que se hace por parte de gente como el ex regidor, ex presidente del Comisariado Ejidal de Sayulita, Rodrigo Peña que anda causando revuelo, buscado el poder por el poder y lo más raro de todo es que Lázaro Cárdenas García también ande buscando algo que ya ha tenido por muchos años, más de lo que él mismo esperaba, es entendible que sienta raro que ya no esté en los planes de seguir “mangoneando” un sistema operador municipal, que sea el mismísimo ayuntamiento quien tome las riendas de una responsabilidad que no estaba ejerciendo, arriesgándose a que la Conagua le finque responsabilidades y les coarte derechos por dejar su función en manos de particulares, bien por el alcalde que ya se animó a frenar un problema que estaba haciéndose como una enorme “bola de nieve” que amenazaba con crear un fuerte conflicto económico y social en ese tan cacaraqueado “Pueblo Mágico” en donde los “surfos” hacen lo que les pega la gana y los extranjeros dominan comercios, y casi todo lo demás.