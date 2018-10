Bahía de Banderas se prepara ante la llegada de “Willa” y “Vicente”

Se suspenden actividades escolares en el Nivel Básico en Bahía de Banderas, ante la presencia de lluvias y efectos del meteoro

• Se recomienda a toda la población, seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil en los avisos oficiales por estaciones de radio, así como sitios web oficiales y redes sociales del Gobierno de Bahía de Banderas.

• A partir de las 13:00 horas se reunirán los grupos de Trabajo que integran el Consejo Municipal de Protección Civil, el cual se determinó en Sesión Permanente desde el 04 de junio de 2018, y se corroboró la misma a las 11:00 horas de ayer domingo ante lo cambiante y peligroso del fenómeno

Redacción/La Opinión

Debido a la presencia de los fenómenos meteorológicos “Willa” Huracán categoría 4 y “Vicente” como Tormenta Tropical, se han iniciado las medidas preventivas en Bahía de Banderas ante la posibilidad de marejadas de tormenta, al paso del primero, y lluvias torrenciales que podría sumar el segundo en la Sierra Madre como efecto indirecto, informó la directora de la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas, Citlali Darany López Souza.

Las primeras acciones preventivas fueron revisar los poblados con frente de playa y zona hotelera: Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerías, Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, Sayulita, San Pancho y Lo de Marcos, especialmente con avisos oportunos y en su caso, este lunes se estará realizando evacuación de pobladores en los puntos donde existen zonas inundables ante marejadas ciclónicas.

Así mismo, a través de los diferentes grupos de trabajo del Consejo Municipal de Protección Civil, direcciones y dependencias municipales, sector hotelero, autoridades auxiliares, enlaces con Capitanías de Puerto (Nuevo Vallarta y Cruz de Huanacaxtle), destacamento de la Policía Federal, 8va. Zona Naval y 41 Zona Militar, se realiza la vigilancia permanente del fenómeno y se trabaja en diferentes frentes de prevención antes sus posibles efectos en nuestro municipio.

Este lunes, a partir de las 13:00 horas, se reunirá nuevamente el Consejo Municipal de Protección Civil, para determinar las acciones correspondientes con base en los datos del Grupo Científico de Vigilancia de la Bahía, el cual sesionará en Puerto Vallarta a las 11:00 horas.

Cabe destacar que el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, hace revisión y tareas de mantenimiento permanente en la red de drenes pluviales y cauces que cruzan los diferentes fraccionamientos y poblados, con la finalidad de mitigar en la medida de lo posible los escurrimientos pluviales en la presente temporada de lluvias. Sin embargo, en el caso de los fenómenos meteorológicos como “Willa” y “Vicente”, la prevención y atender las indicaciones de Protección Civil en los comunicados oficiales será la mejor manera de afrontarlos.

RECOMENDACIONES BÁSICAS ANTE LA PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES O EFECTOS DE HURACÁN:

ANTES: 1.- Mantenerse alerta e informado por MEDIOS Y COMUNICADOS OFICIALES del avance, proximidad y grado de alerta del fenómeno.

2.- Establecer el plan familiar de Protección Civil, que implica mantener la comunicación entre familiares, ubicación del albergue más cercano a casa y ruta de evacuación.

3.- En casa, reforzar puertas y ventanas, colocar objetos de valor o electrónicos en partes altas, sellar contenedores de agua potable (tinaco, cisterna, pozo artesiano) para disponer de su propia reserva al faltar el servicio por falta de energía eléctrica, abastecerse con comida enlatada y garrafones de agua para beber, suficientes para los miembros de la familia. Cerrar llaves de paso del gas.

4.- Preparar para llevar consigo, documentos importantes en bolsas selladas, (actas de nacimiento, certificados escolares, pasaportes, cédulas) y medicamentos en caso de estar bajo tratamiento.

5.- Equiparse con: botiquín de primeros auxilios, lámpara de pilas o recargable, radio de transistores y colocarse calzado cerrado como tenis o botas.

6.- En caso de determinar las autoridades la evacuación de la zona, atender inmediatamente la disposición.

DURANTE: 1.- Desconectar el suministro eléctrico y asegurarse de tener cerradas las llaves de sus tanques o abasto de gas.

2.- Mantenerse dentro de casa, alejado de las ventanas u objetos que puedan moverse con el viento y convertirse en proyectil, sólo si su vivienda no está en zona de riesgo.

3.- Hacer uso de las líneas de emergencias sólo en caso de ser urgente, debido a que puede haber casos mucho más graves que el que se le llegue a presentar a usted.

4.- En caso de hacerse necesario evacuar la vivienda, apoyarse en las autoridades y no intentar cruzar solos las zonas inundadas, cauces o arroyos a pie o a bordo de vehículos.

DESPUÉS: 1.- Asegúrate que no estés en una zona donde pueda haber algún deslave o derrumbe, en caso de vivir en zona de riesgo. También debes verificar que no existan árboles que puedan caer y lesionarte.

2.- En caso de permanecer en tu domicilio y éste se haya inundado, desecha cualquier comestible que haya entrado en contacto con aguas de la inundación.

3.- Desaloja lo más pronto posible el agua del interior de tu domicilio y estancada en patios o cualquier parte de tu vivienda para evitar infecciones y proliferación de mosquitos y plagas. 4.- Acude a puestos de vacunación en caso que las autoridades de salud lo determinen, y mantente atento a las disposiciones oficiales.

Se recomienda a la población de #BahíaDeBanderas tomar precaución y hacer uso responsable de las líneas de emergencia. 911 / (322)-113-3255 y (322)-113-3256.