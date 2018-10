Denuncian a Antorcha campesina, INSUS, MAXIMIZE, y José Gómez

Por fraude Genérico, despojo de inmuebles fraude procesal entre otros

Por Ramón Rosales/La Opinión

El grupo de vividores de antorcha Campesina, INSUS, Y MAXIMIZE con la denuncia en EL EXP NAY/RV—V3/ R4—1451/18 interpuesta por el núcleo agrario Rancho Los Llanitos pueden ir a parar a la cárcel ya que fueron denunciados por cometer los delitos de fraude Genérico, despojo de inmuebles, fraude procesal, asociación delictuosa agravada, amenazas, robo, y los que resulten cometidos en agravio del núcleo agrario Rancho Los llanitos y en contra de la sociedad y señalando a los C. INGENIERO HECTOR HUGO VILLEGAS SEVERIANO, TORIBIO CASTILLO NAVARRO, MARIA MARTINEZ y los que resulten responsables todos representantes de Antorcha Campesina en Bahía de Banderas en complicidad con el ex presidente Municipal JOSE GOMEZ PEREZ Y LA INMOBILIARIA MAXIMIZE así como el delegado del INSUS en el estado de NAYARIT, JOSE ISMAEL PEREZ MURILLO.

Una vez más este grupo de vividores se vuelve a burlar y estafa nuevamente a los habitantes de Villas Miramar, ahora los engañan con una supuesta constancia de posesión que carece de valor alguno en la cantidad de $1,500 (un mil quinientos pesos) por cada documento llevándose a los bolsillos la no despreciable cantidad de más $ 5, millones de pesos con esto cometiendo el delito de fraude y lo que resulte en contra de la ciudadanía.

Como dijo el Chapulín Colorado “ahora quien podrá defendernos”, así es como dicen algunos habitantes del fraccionamiento Villas Miramar que ya no sienten lo duro si no lo tupido, así lo manifestó un enojado vecino de este fraccionamiento al ser entrevistado por este medio de comunicación, como es posible que en estos fraccionamientos irregulares que se han convertido en botín de políticos lideres de algún movimiento político y alguno que otro metiche que cree tener los amigos en el gobierno para poder estafar, y engañar nuevamente a los vecinos de estas comunidades y llevarse a sus bolsillos cantidades millonarias, a pesar de los discursos de los diferentes políticos de prometerles ayuda para obtener la certeza jurídica de los predios, o casas en donde viven a cambio del voto que los llevaría a sentarse en el lugar que ocupan y ocuparon en su momento de poder, como lo fueron los tres ex presidentes municipales que en tiempo de campaña acudieron a solicitar sus votos y solo se burlaron de ellos viéndolos como marginados por el mismo gobierno que gracias a su voto se sentaron en la silla de presidentes municipales mismo poder que les sirvió para enriquecerse de la necesidad de vivienda de estos vecinos de Villas Miramar, Tierra Santa, y Bicentenario

Los Hechos

Quien no recuerda cómo empezó este viacrucis de los vecinos de Villas Miramar, Tierra Santa, y Bicentenario, para mejor entendimiento de algunos que no se saben la historia, inventan y hacen de estos estafadores que hasta la fecha ninguna autoridad a podido o a querido meter a la cárcel a estos vende patrias que cuando tomaron protesta como Gobernantes “PRESIDENTES MUNICIPALES” de Bahía de Banderas juraron respetar y hacer respetar las leyes que emanan y rigen el estado de Nayarit mismas leyes que solo les sirvieron y les sirven para enriquecerse a costillas de las necesidades del pueblo, uno de los primeros presidentes municipales que en los tiempos de bonanza de Bahía de Banderas fue Jaime Cuevas Tello en su primer periodo como alcalde ya que entregó a Televisa-ARA una de las parcelas del predio Las Conchas y autorizó la construcción de los diferentes fraccionamientos que se encuentran en el territorio de Bahía de Banderas violando las leyes de los Magistrados de distrito, violando diferentes amparos federales, después le siguió el contador Héctor Paniagua que también se sirvió del pueblo pagándoles el voto a los habitantes de Cartolandia con un Kínder Provisional que nunca se construyó, después vendría el más astuto que primero visitó a los vecinos de Villas Miramar casa por casa, prometiéndoles ayuda si quedaba como presidente Municipal, pero que tristeza resultó ser el más corrupto de los dos anteriores ya que para poder sacar a los habitantes de cartolandia montó una farsa digna del premio nobel ya que hizo alianzas con el Gobierno del Estado repartiéndose las cantidades millonarias que representaban los Habitantes de Villas Miramar, Tierra Santa, y Bicentenario ya que estos fraccionamiento tenían en Población un poco de 1,700 familias que se les cobraría entre los $ 135, 000 y 250, 000 mil pesos acumulando cantidades millonarias que se repartirían entre el Gobernador del estado de Nayarit Roberto Sandoval, el fiscal Edgar Veitia, actualmente preso en Estados Unidos el Ex Presidente municipal José Gómez Pérez, este último viendo las cantidades millonarias que significaba Cartolandia, creó la inmobiliaria MAXIMIZE presentando a modo, diferentes documentos Falsos que avalaban a unos personajes como dueños de estas tierras, dueños mas falsos que una moneda de tres pesos.

Para que esta Farsa se viera más real, estos personajes se dieron a la tarea de querer desalojar a los que en ese momento tenían la posesión y vivían en los predios acordonando los lotes y casas para que de manera más que cordial acudieran ante el también corrupto ministerio público de Valle de Banderas para meterles presión y firmaran un contrato amañado de compra venta con desistimiento Judicial mismo contrato que si no lo firmaban o se quedaban en la cárcel o los desalojaban de su domicilio. Asustados estos habitantes no les quedó de otra más que firmar a fuerza o salirse del lugar en donde viven. Tiempo después viendo que los millones acumulados no los tenían contentos vino la peor de las alianzas entre gobierno municipal, estando en el poder en ese entonces José Gómez Pérez, se hizo la alianza entre el grupo de choque La Antorcha Campesina para que por medio de asambleas públicas les metieran en la cabeza que pagaran, ya que ellos les entregarían sus escrituras comprometiendo en este negro negocio al INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS ) y comprometiendo al Delegado de esta dependencia C P. JOSE ISMAEL PEREZ MURILLO que acudió a estos fraccionamientos a prometerles las escrituras de unos terrenos que están en litigio (Juicios Agrarios) engañando y burlándose de la gente que ilusionada acudió a entregar sus documentos y su cooperación voluntaria de $1,500 y 1,800 pesos que les entregaban a los antorchitas si querían obtener una constancia de posesión de los vividores de Antorcha Campesina y con ese documento sin valor comprometer al delegado de INSUS ISMAEL PEREZ MURILLO A CONTINUAR CON ESTA ESTAFA EN CONTRA DE LOS HABITANTES DE Cartolandia, engañándoles que se les escriturarán sus lotes o casas con esto burlarse de un mandato de un magistrado Federal de mantener las cosas en el estado que se encuentran NO se pueden vender los terrenos de esas colonias y el que lo haga caerá en el delito de desacato por violar la suspensión de amparo 1289/ 2007 que tiene detenido todo acto a afectar los predios señalas como afectados por el núcleo Ejidal Rancho Los Llanitos.

Nuevamente en el poder Jaime Cuevas Tello el actual presidente Municipal tiene en sus manos poner fin a estos robos parando y denunciando a este grupo de estafadores encabezados por José Gómez con sus Aliados en esta estafa Antorcha Campesina y MAXIMIZE o ser ciego sordo y mudo y dejar que sigan robando al pueblo de Bahía de Banderas.