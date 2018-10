Abren Centros de Acopio en Riviera Nayarit para damnificados del huracán “Willa”

En las instalaciones del FIBBA, en Nuevo Vallarta, se recolectan artículos de primera necesidad que serán enviados al norte del estado.

Oscar Juárez/La Opinión

Con el fin de apoyar a las familias afectadas por las fuertes lluvias derivadas del paso del huracán “Willa”, la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) se suman a las acciones encabezadas por el Gobierno del Estado de Nayarit.

Desde este miércoles se habilitó en Nuevo Vallarta un centro de acopio para recolectar artículos de primera necesidad que serán enviados a los damnificados. Este se localiza en las instalaciones del FIBBA, ubicado en Paseo de los Cocoteros s/n dentro del Fraccionamiento Náutico Turístico.

Así mismo, la Asociación de Hoteles del Municipio de Compostela estará recolectando artículos en sus oficinas: Avenida Sol Nuevo No. 1, en Rincón de Guayabitos.

En la ciudad de Tepic, el centro de acopio se encuentra en el Ex convento de la Cruz, ubicado en Calzada del Ejército Esquina con Avenida México.

Se solicita la colaboración de la comunidad para recolectar los siguientes elementos:

• Agua Embotellada • Ropa en buen estado • Alimentos no perecederos • Colchonetas y cobijas • Medicamentos • Artículos para bebé • Artículos de limpieza doméstica • Artículos de aseo personal • Alimento para mascotas

Poblaciones afectadas: Información emitida por Gobierno del Estado de Nayarit, señala que después del paso del huracán “Willa” por el norte de la entidad, y derivado de las fuertes precipitaciones en la zona, los ríos San Pedro y Acaponeta han registrado volúmenes extraordinarios de agua, amenazando a las poblaciones de los municipios cercanos.

“El Gobernador del Estado ha instruido a la evacuación de los centros de población en riesgo, para lo cual solicitó también el apoyo al Gobierno Federal, las Fuerzas Armadas y al Gobernador del vecino estado de Jalisco. De esas instancias ya hay respuesta y comienzan a llegar unidades aéreas y marítimas, más equipamiento y personal calificado para este tipo de contingencias”.

Asimismo, se pide a toda la población mantenerse atenta a los avisos y acatar las recomendaciones que emitan las autoridades.

“Es momento de unirnos, nuestros hermanos nos necesitan, trabajemos en equipo para ayudarlos”, expresó el Gobernador Antonio Echevarría García.