Por Gilberto Cervantes Rivera, profeta de Cucharas

Como lo anuncié, así sucedió; el huracán Willa, categoría tres, azota la costa nayaritense con vientos aceptables, dejando muchísima humedad al paso del meteoro; no hay muertos que lamentar y lo destacable es que los políticos rápidamente organizaron centros de acopio alimentario, entre víveres y medicinas. Descubren un Nayarit con hambre, quien espera un huracán diario para mitigarla; estamos por otra parte, esperando el mensaje político del gobernador Toñito Echevarría, con el cual corone un año al frente de un gobierno que propone un nuevo tiempo para Nayarit; interesante saber cuántas obras se hicieron y el monto ejercido; como le hizo en materia de seguridad para tener en calma una plaza que hasta hace pocas semanas estaba calientísima, con levantones y crímenes cada día; de igual manera quisiéramos escuchar los avances del proceso que se le sigue al ex gobernador Sandoval y desde luego la verdad respecto a los funcionarios del gobierno de la gente; robaron o no robaron; se les va a castigar o van a quedar impunes. Willa ya pasó, alguien de gobierno estatal entregó al Congreso local el documento del año que se pretendió informar al pueblo, pero no existe un canal que nos garantice nuestro derecho a estar informados; licito y válido es saber en qué obras, en que acciones se gastaron los recursos públicos, aunque no justifiquen porqué decidieron aplicar el erario en tales o cuales rubros; si lo hicieron fue por algo, el pueblo votó por Toñito, dándole beneficio de la duda y sobre todo confianza; ya veremos qué pasa al final del camino, durante los tres años que le quedan como administración estatal; el pueblo habrá de juzgar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Nosotros como Prensa, a pesar de trabajar en condiciones infrahumanas, tenemos la obligación de estar siempre con los lectores, informando lo bueno y lo malo, solidarios con las grandes causas populares, esperando lo mejor aunque no obtengamos los resultados que esperan nuestras familias, de un gobierno que aun no termina por deshojar la margarita. Mucho espera Toñito del presidente Andrés Manuel López Obrador y apenas ayer, Miguel Ángel Navarro Quintero, senador por el Partido Encuentro Social, dio muestras de estar organizado y convencido de hacer lo que otros no hacen, a favor de esos damnificados por el huracán Willa, los cuales lo han estado sin necesidad del meteoro, desde tiempos ancestrales. El Dr. Navarro se trajo de México, no sé cuantos tráileres repletos de alimentos, víveres y medicinas; el apoyo fue puesto a disposición del gobierno que encabeza Toñito, pues lo que menos desea el Senador es que la gente piense que quiere lucirse para que lo consideren ya como aspirante a Gobernador. Cuida las formas el doctorazo, sin lugar a dudas el político mejor posicionado en estos momentos, por no decir que las poblaciones de nuestra entidad, le tienen absoluta confianza y lo ven como el hombre que Nayarit necesita para el 2021. Si en MORENA no lo quieren por equis causa, no significa que Navarro esté mal entre las masas; les ha cumplido cuando ha sido necesario, no como otros que llegan y se olvidan de los tronados que votaron por ellos, dedicándose al pillaje, aprovechando el cargo que ostentan; me llegan informes de dos diputados federales que ya se pusieron de acuerdo para aprovechar los tres años, llevándoles recursos federales a los municipios, siempre y cuando paguen el diezmo. En su momento ventilaré sus nombres, para que AMLO sepa que no será fácil combatir la corrupción desde adentro; los políticos que llevan años acostumbrados a vivir como reyes, no aceptan las nuevas reglas del sistema que habrá de impulsar e imponer el tabasqueño; se les hace muy poquito lo que ganan, por ello quieren realizar negocios con recursos públicos para fortalecer sus carteras. Su servidor se la jugó con Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual me siento con derecho a que apoyen un proyecto de tipo cultural que no he podido, por falta de recursos, cristalizar. No quiero que me regalen el dinero, simplemente deseo, como todo mexicano, tener una casa, comprar un carro y sembrar los árboles que me toquen…PALESTRAZO: Águeda Galicia Jiménez, lideresa del SUTSEM, entra por méritos propios, a la carrera por la gubernatura del 2021; propone un gobierno encabezado por los que trabajan, abanderada seguramente por su partido local Levántate para Nayarit; Águeda gobernadora, le haría justicia no solo a su gente sino también a los campesinos, estudiantes, profesores, amas de casa, pescadores, mineros, periodistas y en general a todos los que se levantan temprano con la idea de obtener dinero para satisfacer las necesidades de ellos y sus familias.