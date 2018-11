SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

INICIA NOVIEMBRE CON UN DÍA ESPECIAL DÍA DE MUERTOS”

Cuando millones de personas llevan prendas a sus amigos, familiares que, ya se encuentran descansando en sus tumbas, las flores, coronas, comida, bebidas y hasta música, acompañado de los rezos y plegarias, por el descanso eterno, entre pesares, convivio y risas se pasa el día, otros tantos sólo pasan, ponen sobre las tumbas lo que llevan, hablan y se van, por distintas circunstancias, por trabajo, por sentimientos, resentimiento o tan sólo porque creen cumplir con una obligación………..Pero también es DÍA DE VIVOS, por la simple y sencilla razón de que, los precios de pésimas coronas tan burdamente hechas, con material por demás corrientes y mano de obra enclenque, pues apenas las tomas y se están deshaciendo, AH sin embargo, el costo es como si fuese una obra de arte, las flores por las nubes, los alimentos mal preparados bajo una preparación anti higiénicas, las aguas fracasados de sabores y natural de igual manera, con precios muy por encima del real haciendo de su libre gusto el ganar aunque sea DÍA DE MUERTOS………JAIME CUEVAS CAMBIÓ IMAGEN Y SOBRE TODO PLUSVALÍA DE CASAS Y TERRENOS. El Presidente Municipal de Bahía de Banderas, NO escatima recursos, tiempo ni gestión para la realización de pavimentación a base de concreto hidráulico, logrando aterrizar su promesa en realizar obras de beneficio común, tanto para los habitantes, como se sus visitantes y sobre todo darle una vida diferente de un poblado antiguo a una modernidad de ciudad, TAMBIÉN esa frase que dijo al inaugurar la calle Durante Valle de Banderas, EL FUNCIONARIO QUE NO SIRVA SE VA” causando escozor, miradas entre los funcionarios presentes y las risas nerviosas, sus ojos se cruzaron con los del mismo Alcalde quien sostuvo con gesto adusto a quienes con esas fulgurantes miradas firme se las sostuvo, un mensaje demasiado claro para sus subordinados, que han sentido ser muy necesarios sin embargo están fallando y más claro el mensaje, no pudo ser así que primera llamada……..ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA ENTREGÓ DINERO Y POSTERIORMENTE PANGAS Y MOTORES FUERA DE BORDA. El Gobernador de nuestra Entidad Federativa, inició la entrega de 50 mil pesos a cada uno de los ramaderos de playa del BORREGO, para que pudiesen seguir con sus negocios YA, reacondicionados, listos para dar el servicio a los turistas locales, nacionales e internacionales que, se dan cita en este lugar donde se disfrutan diversas degustaciones.

Por cierto, la dirección estatal de tránsito informa que continuará un mes más la promoción para emplacar motocicletas con un costo de 750 pesos neto.