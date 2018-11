Riviera Nayarit seduce a ciudades del Este de Canadá

La OVC de Riviera Nayarit y el Fidetur Puerto Vallarta participaron en la Feria SITV 2018 en Montreal, y visitaron además las ciudades de Toronto y Quebec donde reforzaron su promoción turística.

Oscar Juárez/La Opinión

La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), en conjunto con el Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur), tuvo una destacada participación en la feria turística SITV 2018 (Salón International de Tourism et Voyage) realizada en Montreal, Canadá.

Este importante evento reunió a más de 30,000 viajeros potenciales así como a 400 expositores, entre destinos turísticos, hoteles, turoperadores, agencias de viajes y aerolíneas.

Tanto la delegación de Riviera Nayarit como la de Puerto Vallarta estuvieron dentro del Pabellón del Consejo de Promoción de Turística de México (CPTM), acompañados de representantes de empresas hoteleras de la región.

Cabe señalar que el CPTM aprovechó la participación en el SITV 2018 de las delegaciones de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit para organizar una tarde de networking, en el que 100 profesionales de la industria pudieron intercambiar con socios y expositores de estos dos destinos de la costa del Pacífico mexicano.

También se realizó una visita a las oficinas de la mayorista Transat, donde se expuso ante los expertos de viaje los atractivos de ambos destinos turísticos, destacando la excelente conexión aérea que poseen. Transat es uno de los mayoristas y aerolínea más grandes de Canadá y un socio comercial de suma importancia para la región.

Seminarios: Además de asistir a la feria turística de Montreal, las delegaciones de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta visitaron las ciudades de Toronto y Quebec, donde llevaron a cabo sendos seminarios para agentes de viajes, logrando actualizar a más de 150 de ellos.

Fernanda Rosas, directora del CPTM en Quebec, destacó que tanto Puerto Vallarta como Riviera Nayarit son destinos complementarios, que si bien son diferentes y atraen a clientes diferentes, son accesibles desde el mismo aeropuerto.

“Los quebequenses están listos. Quieren experimentar diferentes experiencias de viaje y eso es exactamente lo que estos destinos les ofrecen”, reiteró.

Carlos Eguiarte, coordinador de Ventas y Promoción de la OVC, mencionó que Riviera Nayarit “nunca ha estado tan de moda”, además de resaltar su posicionamiento en el mercado del lujo, con alojamiento muy exclusivo y la apertura en fecha próxima de establecimientos Premium como Auberge Resort Collection, One & Only Resorts y Fairmont Hotels, entre otros.

PARA SABER: Canadá representa el segundo mercado extranjero más importante para Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, después de Estados Unidos. El número de visitantes de Canadá a México se ha ido incrementando alrededor de 12% por año desde 2015, y alcanzará 2.2 millones de canadienses viajando al país en 2018.

Sunwing ofrecerá a partir del 17 de diciembre de este año un nuevo vuelo directo todos los lunes desde el aeropuerto Jean-Lesage de la ciudad de Quebec a Puerto Vallarta-Riviera Nayarit. Este nuevo enlace se agregará al que se ofrece todas las semanas desde Montreal-Trudeau los domingos, desde el 16 de diciembre hasta mediados de abril.

Desde Montreal también se cuenta con vuelos directos con Air Canada y Sunwing.