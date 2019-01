Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López



Dentro de la alta nomenclatura de MORENA en Nayarit, que no es el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, la comunidad universitaria de la UAN tenemos enemigos, no se les puede llamar de otra manera.

La muestra es el silencio de los diputados federales, en torno al rescate financiero de la institución y el no tratar este asunto en la tribuna en San Lázaro, así como el que de las 9 universidades en problemas, el gobierno federal rescató completamente a 8, dándoles recursos extraordinarios para el pago entero de sus quincenas y prestaciones, pero a la UAN únicamente a la mitad, lo que detonó en el paro laboral de los trabajadores, al no cumplirles la institución con sus pagos.

Aquí indiscutiblemente tuvo que ver Manuel Peraza y el líder cameral de MORENA Mario Delgado, que seguramente ordenó el silencio de sus legisladores, no pudo haber sido de otra manera, por lo que están como en el pasado príísta, fraguando un plan para tronar a la UAN y asaltarla en sus mandos para lucrar políticamente. No puedo pensar otra cosa.

Si el proyecto de MORENA es ganar la gubernatura de Nayarit para el 2021, confrontarse y poner trabas para darle solución a la crisis financiera universitaria, este no es el camino, pues tendrán un espectro de 40 mil votos en contra.

La crisis concluiría con el reconocimiento de plazas por la SEP y el aumento al subsidio federal y estatal conforme a la media nacional, en la medida de su crecimiento e indicadores académicos.

Equivocados pues los “morenos” que mal informan a quienes aprueban y reparten los recursos a las universidades. “Culeros”. Con el salario y prestaciones de la clase trabajadora no se lucra.

Con la aprobación por unanimidad del Alcalde, regidores y Síndico, quedó asentado que para los contribuyentes que paguen en una sola exhibición durante el mes de enero, se otorgará un apoyo económico del 15% de descuento en el pago de su predial.

De igual forma, se otorgará el 10% de descuento a los contribuyentes que paguen en febrero, 5% en marzo y hasta del 50% del monto para jubilados, viudez o con más de 65 años, los cuales deberán realizar su pago entre los meses de enero a marzo, comprobando que habita el domicilio y que este tiene registro catastral, además de la elaboración de un estudio socioeconómico, en los casos que se considere necesario.

Por primera ocasión en Bahía de Banderas, se otorgarán incentivos hasta del 30% de descuento para quienes implementen energías limpias en sus domicilios, estableciendo reglas para la comprobación de la adquisición e instalación de este equipamiento en hogares con registro catastral, que sea el domicilio del solicitante y destacando que se trata de beneficios aplicables por única ocasión -no acumulables-.

Dichos apoyos económicos, entrarán en vigor a partir de este lunes 7 de enero, para que los contribuyentes puedan realizar sus pagos en las Cajas Recaudadoras Municipales ubicadas en: Presidencia Municipal de Valle de Banderas, Delegaciones de Valle Dorado, Mezcales, San Vicente, San Juan de Abajo y San José del Valle.

Así como las oficinas administrativas de Sayulita, la oficina de ingresos en Bucerías, el Instituto Municipal de Planeación, el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta y en la Unidad Municipal de Protección Civil en Jarretaderas.