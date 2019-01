Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

Jaime Cuevas y sus expectativas en los próximos tres años

Sin duda alguna el Presidente de Bahía de Banderas, el médico Jaime Cuevas Tello, inició este 2019 con grandes expectativas de consolidar una administración pública marcada por la legitimidad, la eficiencia, eficacia y transparencia en la aplicación del gasto, con un gobierno cercano a la gente, un mayor ejercicio en obra pública y programas sociales, pero además entrando en la dinámica de los municipios vanguardistas, con la instauración del Instituto Municipal de Planeación, así como los trabajos, ahora sí, de una verdadera conurbación con el vecino Puerto Vallarta, lo que sin duda redundará en un destino turístico compartido, que generará más inversiones privadas, por lo tanto más empleos e ingresos, tanto para el gobierno como para las familias.

Esto no hubiera sido posible, si el alcalde Cuevas Tello, no contara con un profesional equipo de especialistas en finanzas, encabezado por su Tesorero Carlos Virgen, que durante el primer año de su gobierno, implementaron una titánica tarea de saneamiento financiero y una rigurosa política de austeridad, ahorro y optimización de los recursos, logrando equilibrar un difícil entorno de crisis y déficit que recibieron, principalmente por una alta deuda pública que heredaron, de casi mil millones de pesos erogándose pagos pendientes al SAT, al SUTSEM, al IMSS, FONACOT e INFONAVIT, así como un largo listado de proveedores y laudos, por demandas laborales no atendidas correctamente en los juzgados por sus inmediatos dos antecesores.

Gracias a este trabajo, los ciudadanos y empresas están confiando en el gobierno municipal pagando los impuestos, aprovechamientos y derechos municipalizados, por lo que durante el pasado 2018 se logró una recaudación histórica de 877 millones de pesos, que representó un 86 por ciento superior al mismo periodo que tres trienios anteriores, durante el primer año de administración del Ayuntamiento, esto indiscutiblemente que es un gran logro administrativo.

Para este 2019 fue aprobada una Ley de Ingresos con un presupuesto récord de mil 145 millones de pesos, de los cuales obviamente una parte tendrán que destinarla al pago de deuda pública e intereses, pero aun así, es de reconocerle al alcalde Jaime Cuevas Tello, el haber logrado estas cifras en la recaudación, que no es más que el resultado de la recuperación de la confianza de la sociedad en la administración pública del X Ayuntamiento, ya que cuando no se pagan impuestos, es porque la gente no cree en su gobierno, al pensar automáticamente que “se roban el dinero”, lo que definitivamente no está sucediendo en Bahía de Banderas, sino todo lo contrario, se están pagando los impuestos municipalizados.

En este marco, es que en este inicio de administración, pongámosle así, ya que la extensión de un año por única vez del periodo de los ayuntamientos a un cuatrienio, vino a oxigenar las finanzas municipales, al aprovecharse esta coyuntura para lograr durante el primero de ejercicio, este saneamiento financiero, sin dejar de mencionar que a pesar de ello, Jaime Cuevas Tello, desde el primer día de su gobierno comenzó inaugurando arranques de obra y gestión de recursos adicionales, recordemos que durante 2017 se invirtieron más de 150 millones en obras, lo que seguramente impulsará más en los tres años venideros, en donde se planea ejecutar poco más de 500 millones en obra pública.

También la política social del alcalde Jaime Cuevas está sustentada en la democracia participativa, ya que además del programa “Gobierno Cerca de Ti”, en donde acude a las plazas públicas a preguntarle a la gente que es lo que necesitan en su colonias, además de la gestión de los servicios, a través del Instituto Municipal de Planeación, se está trabajando a marchas forzadas en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, en la que tienen participación activa los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, universidades, organismos ambientalistas, ejidos y la sociedad en general, recabándose a través de mesas de análisis, las demandas de cada región para integrar con sus aportaciones, un ordenamiento territorial adecuado, que aproveche los recursos naturales y contenga los impactos negativos al medio ambiente.

La inminente conurbación con el vecino municipio de Puerto Vallarta, es otro de los rubros que le darán fortaleza al municipio, ya que ahora sí ambos gobiernos se han puesto de acuerdo, la relación del Presidente Jaime Cuevas son su par vallartense Arturo Dávalos, se encuentra en un punto de amplio acuerdo y trabajo en equipo, lográndose priorizar obras por 2400 millones de pesos, que beneficiarán a ambos municipios, como la construcción de un tercer puente el “Federación”, cuya inversión se estima actualmente en más de 400 millones de pesos; el proyecto del eje vial interestatal Paso del Guayabo, para conectar Ixtapa con San José del Valle; el proyecto integral de los carriles laterales de la carretera 200 – Punta de Mita – Las Juntas, y tres pasos a desnivel entre el crucero Las Juntas y avenida Ejército Mexicano.

A esto habrá que sumarle las importantes obras de imagen urbana, que se realizarán en Jarretaderas, gracias a la donación de 30 millones de pesos del Grupo Vidanta, lo que convertirá esta zona como una de las más atractivas y funcionales para la llegada de un mayor turismo nacional e internacional, todo proyectado en el corto y mediano plazo, que vendrán a ser complementadas con las también planeadas obras de los proyectos por concluirse, como la carretera Jala – Compostela – Las Varas – Bucerías.

Bahía de Banderas y Puerto Vallarta ya trabajan en la creación del Instituto Metropolitano de Planeación de la Bahía, en donde se tiene contemplado una presa en la cuenca del Río Mascota, para abasto y generación de energía, la homologación de leyes y un rastro regional TIF, así como otros proyectos que serán fundamentales, como un Sistema de Transporte Acuático, de Transporte Urbano terrestre conurbado y el Pozo Radial Metropolitano en el Rio Mascota, el Relleno Sanitario Compartido, entre muchos otros, que no se hubieran podido lograr sin la disposición el Presidente Jaime Cuevas Tello.

En este contexto, claro que se tiene que reconocer cuando un gobernante hace bien las cosas, es el caso pues del Médico de San José del Valle Jaime Cuevas Tello, que lo está haciendo mejor que la primera vez que gobernó su municipio, a través de una estricta optimización de recursos, pago de deuda pública heredada, mayor recaudación fiscal, y, a pesar de las claras dificultades, desde el primer día de la administración, reiteramos no se ha dejado de invertir en obra pública y programas sociales.

Sin duda vendrá lo mejor para Bahía de Banderas, ya que los resultados positivos del primer año del Presidente Jaime Cuevas, elevan las expectativas de recaudación, en esos casi mil 150 millones que contempla la Ley de Ingresos 2019, lo que nos amplía el panorama de superar lo realizado en la historia de este joven municipio, máxime porque el mandatario de la nación Andrés Manuel López Obrador, incluyó a Bahía de Banderas junto con Puerto Vallarta, dentro de las 15 ciudades estratégicas, que recibirán un mayor impulso para consolidar la economía en sus micro-regiones, fomentando con esto el crecimiento y los empleos. Va.