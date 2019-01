SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA Y JAIME CUEVAS TELLO, OTORGARON DIVERSOS BENEFICIOS A LA POBLACIÓN. En efecto tanto los Gobernantes como sus principales colaboradores, se dieron cita en los distintos eventos donde El Ejecutivo Estatal, en repetidas ocasiones mencionó al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido venir de nueva cuenta a nuestra Entidad Federativa y donde manifestó que el Gobierno de Nayarit está, en completa armonía y colaboración para que a los Nayaritas nos vaya mejor en este dos mil diez y nueve, ya que estás fueron las palabras del Jefe De La Nación, AMLO, por ello, el haber puesto el Marcha el Centro de Justicia para la Mujer y sus hijos menores, tengan la pronta acción y expedita atención, en los problemas que se les presenten y ya hay Agentes del Ministerio Público, Jueces, Secretarios, Defensores de Oficio y todo lo necesario para su funcionamiento, ESCRITURAS en varias Colonias de Bahía, que NO daban certeza jurídica ni certeza de ser los propietarios de las construcciones realizadas en los predios, la entrega de una AMBULANCIA completamente equipada, luego el EQUIPO AGRÍCOLA para los Campesinos y Ganaderos en la Unidad Deportiva de San José, y para finalizar la puesta en marcha en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, donde ya se puede realizar lo necesario para la Salud y Bienestar, mientras, el Ejecutivo Municipal JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, mostraba la satisfacción de observar los logros durante su administración ante la gestión Estatal………OTRO ASALTO BANCARIO Y LA COORDINACIÓN, ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES ONTAN? Me preguntaba un señor de avanzada edad, oye pos que pasa, si el de la preventiva un tal Julio, la otra vez decía en las noticias que, todo estaba bien que había orden y paz en Tepic y mira, otra vez robaron el banco yo, apenas iba a sacar mis centavitos así cómo? Varios atribulados agentes de Tránsito se miraban unos a otros y decían ira nada más y en nuestras propias narices, donde están los Jefes, que le atoren y le atoren para agarrar a estos rateros (se mordieron la lengua) mis AMIGOS JULIO, BENITO Y EL GENERAL Y LA MARINA, dónde se meten cuando hay estos eventos como balaceras del pasado domingo me tocó pasar y nadie estaba ni circulaban, ni de la Preventiva Municipal, Federal Marinos ESOS, que en los ranchos y por la ciudad pasan con valentía viendo a la gente a sus lados con mirada de perdonavidas y luciéndose como si estuvieran en un desfile, los recorridos con Bombo y Platillo, para que un par de MOZALBETES, los pongan en entredicho y la ciudadanía deje la confianza que apenas van agarrando y luego la olvidan PUES, en la actualidad, RIFA más un VILLANO, que una persona de BIEN y (conste que no lo dije por el Director del Diario la OPINIÓN, que así le dicen VILLANO, porque se apellida VILLA)………..GRAN JURADO DEL CONGRESO CONTRA CATALINA RUIZ Y ROBERTO SANDOVAL. De nueva cuente en un esfuerzo para darle la respuesta a la ciudadanía, que exige JUSTICIA, a lo que se ha dicho hubo malos manejos económicos y despilfarros durante el sexenio del Tablajero-Ganadero y Ranchero, ahí sin tomar partido ni lado los integrantes de la Honorable Legislatura que Preside POLO DOMÍNGUEZ, se han ventilado situaciones no muy alejadas a la posible desviación de recursos de dinero público que iba destinado a algunos rubros y fueron a para al enriquecimiento del que fuese mandamás de los Nayaritas hace poco más de un año y donde se hacía lo que quería en su tiempo de Poder y Gloria, que tuvo el famoso SA, SA, SA, lo anterior manifiestan los Diputados MAILO y los que conforman la Comisión del Gran Jurado en la Cámara de Diputados, pues veremos que resulta si es cierto y es castigado el exgobernador Sandoval, o solo será un veredicto que se caiga y sea inocente ROBERSANDO………DELEGACIONES Y OFICINAS DE TRÁNSITO ESTATAL CERRADAS Y EL PUEBLO APÁ. Cientos de personas son las que se miran unas a otras sin entender lo que pasa, en donde, van a sacar sus documentos o a hacer el canje de placas o tarjeta de circulación, DELEGADOS y TRÁNSITOS, VEHICULOS, SECRETARIAS Y DOCUMENTACIÓN, ahí están como mudos testigos y los elementos de la Policía Estatal Preventiva, platicando, sonriendo con los que están supuestamente RESGUARDADOS, ningún aviso o letrero está en las puertas de acceso a los edificios que alberga a las famosas Delegaciones, donde se especula, que hay CORRUPCIÓN, en documentación, altas y bajas, numeraciones alteradas, los elementos ahí esperando y mirando como el chinito, a ver qué les dicen u ordenan, lo que SÍ es cierto es que NO hay quien atienda o explique a la ciudadanía de los 20 Municipios ni en la misma capital TEPIC., que van a hacer, como se van a dar los pasos a seguir para estar legal o bien con sus vehículos, los que tienen que sacar placas, porque ya no aguantan a los MORDELONES MUNICIPALES, que comprende nuestra geografía Nayarita, porque de que son muy bravos para los dineros lo son y ni quien diga nada en TEPIC, SAN BLAS, XALISCO, COMPOSTELA, BAHÍA VALLARTA y en todos y cada uno de los lugares donde se encuentran estas LACRAS CON UNIFORME y que pues es en todo NAYARIT.