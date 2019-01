Antonio Echevarría y Jaime Cuevas escucharon a La Jarretadera

Redacción/La Opinión



En reunión informativa con más de 200 personas del poblado, refrendó el presidente de Bahía los compromisos hechos para mejorar de manera integral este poblado que es la puerta de entrada a Bahía de Banderas

“Cumplí al construir calles, plaza, agua y drenajes inexistentes en La Jarretadera hace 12 años en mi primera administración, y volveré a cumplirles junto con nuestro Gobernador”, expresó el alcalde

Hablando de forma clara y refrendando compromisos ya hechos con pobladores de La Jarretadera, el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Alonso Cuevas Tello acompañado por regidores del décimo ayuntamiento, anunció las gestiones para ejercer un importante paquete de obras que ya fue presentado a la federación, del cual se espera pronta respuesta.

“Hemos trabajado de la mano con ustedes en reuniones ya realizadas en la oficina particular, y seguiremos trabajando con ustedes. Cumplimos con La Jarretadera la vez anterior que ustedes me dieron la oportunidad de servirles como alcalde, construyendo calles empedradas en cemento, esta plaza, agua potable, drenaje y muchas cosas que no existían hace 12 años”, recordó el alcalde.

“Entre las primeras obras de esta administración, en noviembre de 2017, hicimos los trabajos de drenaje -100 descargas domiciliarias por 1 millón 146 mil pesos- del punto conocido como Los Limones, y volveré a cumplirles con más paquetes de obras adicionales a los 30 millones de pesos que ofreció la empresa Vidanta para mejoras de imagen urbana, ya sea con recursos federales o municipales”, anunció Jaime Cuevas.

“Nos vamos a poner de acuerdo: ustedes nombrarán cinco representantes, a quienes les entregarán la lista de obras que más necesitan en su pueblo para que se las presenten al señor presidente municipal y a mi secretario de Obras Públicas”, dijo ante más de 200 personas del pueblo, el gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García, refiriéndose al recurso prometido por el consorcio hotelero para mejoras en el municipio, del cual tanto el alcalde como el gobernador decidieron que se invirtieran justo en La Jarretadera, hace unos meses.

La reunión tuvo como moderador al presidente del Comisariado Ejidal, participando varios representantes del pueblo quienes expusieron las necesidades del poblado y solicitaron que se ejecutara el ejercicio tanto del recurso prometido por la empresa hotelera como del erario estatal y municipal, esclareciendo tanto el alcalde como el gobernador, que el recurso aún no ha sido entregado por la empresa, y que la creación de los proyectos se llevará a cabo por la decisión de sus pobladores, trabajando juntos, estado y municipio, en su realización.

