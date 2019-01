Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

El gran oficio político del Gobernador Antonio Echevarría en La Jarretadera

El Gobernador Antonio Echevarría García, visitó nuevamente Bahía de Banderas, en donde acompañado por el Presidente Municipal Jaime Cuevas Tello, nuevamente trajo beneficios al municipio, lo que es una muestra de ambos trabajan en equipo, cumpliendo su palabra que los hizo ganar las elecciones el pasado 2017, proyecto político que sigue vigente, legitimándose cada vez más con esta acciones y hechos de gobierno.

Pero independientemente de las obras entregadas como El Centro de Justicia para la Mujer, los Juzgados Penales de Oralidad en Bucerías, el otorgamiento de escrituras de IPROVINAY y entrega de apoyos a productores del campo con el Programa de Concurrencia, así como la ampliación de instalaciones en la UTBB, lo más importante en esta gira de trabajo, lo que destacó fue indiscutiblemente el gran oficio político y la respuesta del mandatario estatal a los habitantes de La Jarretadera.

Y es que un grupo reducido que no era ni la cuarta parte de la comunidad, envueltos en un mar de desinformación, fueron incitados por visibles personajes “políticos”, identificados con un ala del partido MORENA, que con dolo los impulsaron previamente mediante la especulación, para inconformarse por la inversión de 30 millones de pesos que donará el grupo Vidanta, para mejorar la imagen del pueblo.

En esta gira el Gobernador Antonio Echevarría fue abordado por un supuesto líder de nombre Librado, acompañado por algunas personas, quien está identificado claramente como el principal “agitador” y “desinformador”, que fue asesorado y financiado por estos “morenistas” “maquiavélicos”, hasta el mensaje le escribieron; pero el mandatario al estar inmerso en su gira de trabajo y para no hacer sesgo, propuso visitar personalmente a Jarretadera en la plaza pública, para que acudieran más personas, con lo que demostró que enfrenta y atiende los conflictos sociales, de cara a la gente, como debe ser y los nuevos tiempos del país lo exigen, esto sin duda es una muestra de su gran oficio político.

Antonio Echevarría García señaló ante dos centenares de inquietos asistentes, que él no es político tradicional, de esos de los que la gente ya estaba “harta”, subrayando que desde que asumió el cargo hizo una planeación para su cuatrienio, en donde no están haciendo obras de ocurrencias como en el pasado, sino en las que los nayaritas salgan beneficiados, porque recibió un gobierno saqueado y desorganizado, situación que indicó no le ha impedido trabajar y llevar resultados.

El Gobernador aclaró que hace cuatro meses visitó al dueño de Vidanta, quien le ofreció esos 30 millones al gobierno del Estado, para que se invirtieran en Jarretadera, lo que puso en evidencia a los “desinformadores” que afirmaban era un dinero que ya tenía el Presidente Jaime Cuevas; bueno hasta “los morenos” hasta solicitaron en Transparencia el estatus de esos recursos así como el proyecto de su inversión, cuando apenas se están diseñando y es un dinero que el propio mandatario estatal ya dijo que aún no se deposita.

“Yo ni el Presidente Municipal tenemos cola que nos pisen, al hotelero de aquí a un lado, merece todo mi respeto y admiración, es mexicano y quiere que a Jarretadera le vaya bien, al término de mi gobierno no quiero que la gente me ande tachando de sinvergüenza o de ratero, yo gracias a Dios no tengo necesidad de robarme un solo peso, por eso estoy gobernando”, aseguró Antonio Echevarría a los habitantes.

Pidió “salomónicamente”, que la multitud nombraran ellos mismos a 5 representantes, que cuando lograran un acuerdo conjunto con la comunidad, señalaran las obras prioritarias, para presupuestarlas y ahí se invertirían esos 30 millones que donará el grupo Vidanta; aquí fue claro el desprecio a esos supuestos “lideres” del movimiento, que al unísono delante del gobernador la gente desconoció, como al tal Librado, sus “padrinos morenistas” no encontraban en donde esconderse, pues cuando Antonio Echevarría preguntó si él era el líder, se escuchó un rotundo “noooooo”.

El Gobernador Echeverría también destacó las visitas a Nayarit del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de quien refrendó “es mi Jefe Político”, “ustedes votaron por mí para ser gobernador “siiiiiii”, ovacionó el pueblo de Jarretadera, “votaron por Jaime Cuevas para Presidente Municipal, siiiiiii” nuevamente, “y por Andrés Manuel López Obrador, siiiiiii” fue la exlamación, por lo que finalmente agregó: “nuestra obligación es trabajar de la mano del pueblo, y me gusta verlos de frente y a la cara, aquí estamos”.

Cabe destacar igualmente, la atinada y puntual aclaración del Presidente Jaime Cuevas Tello, quien dijo que durante su primer trienio, se arreglaron el 70 por ciento de las calles de Jarretaderas, que estaban destrozadas, pero además subrayó que dentro de su plan de gobierno para los próximos dos años, se rehabilitarán las calles que faltan, ya que esos 30 millones de la donación, no eran todo el recurso que se invertirá en esta delegación, sino que está un proyecto de obra federal y otras más con recursos de ingresos propios del municipio; también refrendó, que sí se convocó a grupos organizados y a ciudadanos para determinar el destino de la donación de Vidanta, a través del Delegado, del Ejido, de la Regidora, perifoneándose y socializándose lo suficiente.

El Gobernador Antonio Echevarría García, resolvió en 30 minutos, la supuesta inconformidad de los habitantes de La Jarretadera, que no era tal, pues fueron desinformados intencionalmente, a través de grupos de wasap, perifoneos, las redes sociales, acciones dirigidas por identificados líderes asociados a un grupo específico del partido político de MORENA, haciendo creer que esos 30 millones de invertirían en un túnel que beneficiaría el grupo hotelero, que el Presidente Cuevas se robaría el dinero, que el pueblo está abandonado, que no se hará obra y un sinfín de disparates.

Pero les salió el tiro por la culata a los “morenistas”, quienes están detrás de los “desinformadores y agitadores”, principalmente de su “gallito” este mentado Librado, para ponerle piedras en el camino al Presidente Municipal, con esa ambición de poder que tienen para lograr ganar las elecciones en el 2021, queriendo demostrar a los jerarcas nacionales y estatales de MORENA que son quienes tienen el liderazgo social.

Pero la única verdad es que este que pretendió ser un boom, un movimiento para desacreditar la figura del alcalde Jaime Cuevas Tello, tuvo eco porque aún sigue el efecto AMLO, por lo que convocaron a la gente en su nombre, tal como lo hicieron en las redes sociales, cínicamente un día antes anunciaron “estarán los dirigentes de MORENA en el municipio”, -por cierto desconocemos quienes son los supuestos líderes formales de este partido en Bahía de Banderas, pues es son un pozole de tribus que no se ponen de acuerdo y desde ahora están en la disputa por las candidaturas.

El proyecto Cirque du Soleil Vidanta, es una inversión millonaria, que convertirá a Bahía de Banderas en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, este municipio vive del turismo que es el detonante, gracias a esta actividad económica es que hay más empleo, llegan más y más inversiones, lo que significan ingresos para las familias y para el gobierno, así funciona el capitalismo, son las empresas las que crean los empleos, no el gobierno, por eso es absurdo que un grupo de radicales militantes de MORENA, engañen al pueblo, y los pongan en contra de quienes vienen a invertir y a ofrecer trabajo a la gente, que además, Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, es un empresario asesor del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que estos “morenitos” chiquitos de Jarretaderas, “escupieron al cielo”.

Jarretaderas no está abandonado como dijeron los “desinformadores” están planeadas las obras de cambio de imagen urbana, arreglo de calles e introducción de servicios, la aportación de Vidanta es solo eso, una mínima donación, porque esta Delegación quedó en una posición privilegiada al estar en medio de este gran desarrollo turístico, por lo que tal como lo afirmó el Gobernador, el dueño que es mexicano, quiere que le vaya bien a Jarretadera. Va