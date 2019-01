Entre Piales y Manganas

“Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó.”

Por Adán Leyva Avalos

Sanmarqueña de charros ganó Torneo en Las Varas

En una competencia no apta para personas que tienen que trabajar desde las 7 de la mañana, el escuadrón de Sanmarqueña de Charros, fue el ganador del torneo de Las Varas, donde le hicieron un pequeño homenaje a don Rogelio Parra Covarrubias.

Estos charros le ganaron en buena lid a, los nayaritas del Rancho La Querencia y a Rancho La Quinta, al totalizar 293 puntos, por 276 de los Ramírez y sólo 206 de los josefos, en una competencia que terminó casi a las 01 de la mañana del lunes.

Lo anterior lo informó el buen amigo Jesús “El Nene” Belloso, quien ahí estuvo de cronista en las competencias que iniciaron desde el viernes, con los charros de La Quinta y Sanmarqueña que se colocaron de líderes y ya no los movieron.

Los puntos: Luego de la etapa de clasificación, Sanmarqueña inició con la cala de caballo de Marcos Parra de 32 puntos, no hubo piales y en las colas derribaron de excelentes 114 tantos, donde se lució Emilio Barajas con 40, por 37 de Moser Suárez y los mismos de Miguel Ayala.

En el toro entraría Carlos Torres y no pudo con el astado, para que Guillermo Vargas lazara de 28 y Moser de 20 su pial.

En la potranca Emmanuel le hizo la lucha, pero sólo le dejaría 09 tantos, para que en manganas a pie Emilio Barajas sólo cuajara la primera para 29 y en las de a caballo, Guillermo Vargas lograra dos para 40 puntos en total y así cerrar con el paso de la muerte de Emilio Barajas para 22 y así llegar a los 293 totales.

Por su parte Rancho La Querencia, inicia con la cala de caballo en las riendas de Paco Ramírez calificada de 23; nada en los piales y en las colas derribaron de 85, donde destacó Alonso Moreno con 32.

En el toro se le vio a Adrián Palomera, pero sólo le dejó 08 buenos; en el lazo cabecero fue Alejandro García padre, quien inicia con 25, para dejar a su hijo el pial para 27 buenos.

La potranca la montó Jorge Olvera y sólo le dio 10 más, mientras en las manganas a pie Alejandro García levantó a la porra de sus asientos al cuajar las tres oportunidades y así lograr 70 puntos, mientras en las de a caballo no hubo suerte y así cerrar con 22 del paso de la muerte de Eduardo Corrales y llegar a la suma de los 273 tantos.

Los del Rancho la Quinta abren con la cala del amigo Preciado, para 26; luego en los piales hubo uno para Marcos Briseño de 19 y derribaron de 53 en las colas, donde el mejor fue “El Pollo” Rodríguez con 26.

El toro fue para Ángel Urteaga, pero sólo le dio 09, mientras en la terna el lazo cabecero era concretado por Jesús Ibarra para 25 y el pial de Román Ibarra quedó de 27 en total.

La potra la montó Alejandro Gómez a quien sólo le dejó 10 tantos, mientras en las manganas a pie Gaby Cervantes cumplía con una de 23 y nada en las de a caballo, para cerrar con el paso de la muerte en los botines de Ángel Urteaga y sus 15 tantos de la segunda oportunidad.

Al final estuvieron en la premiación los señores jueces Pepe Ávila y Rodolfo Trejo, acompañados de don Espiridión Bañuelos, quien patrocinó uno de los premios, además que le entregó un reconocimiento a don Rogelio Parra, quien no cabía de gusto. A los campeones individuales les dieron una bonita hebilla.

Se agradeció a doña Lidia Núñez, presidenta municipal de Compostela el haber patrocinado uno de los premios, lo mismo al comisariado de Sayulita, así como a varios personajes más, como lo fueron: Eventos de la Riviera Nayarit, Koranay, Gualami Wins, Héctor Ramírez, Judith Salazar y varios más.

Para este fin de semana el turno es para alazanes de Bucerías, quienes invitan a su torneo que inicia el viernes con rancho El Jagüey y los anfitriones, Alazanes de Bucerías y en la siguiente charreada estarán dos equipos de San José del Valle y los Regionales de Nayarit. Luego les platicaremos.

Puntuaciones generales

1.- Rancho La Quinta 329

2.- La Sanmarqueña 302

3.- Rancho La Querencia 301

4.- Valle de Banderas 270

5.- Rancho La Sauceda 262

6.- Amigos de La Peñita 229

7.- Ixtlán del Río 215

8.- Rancho Santa Ana 214

9.- Rancho El Armadillo 213

10.- El Pitillal de San Miguel 211

11.- Coso Marte 202

12.- Alazanes de Bucerías 199

13.- Charros de Vallarta –A- 192

14.- Charros de Vallarta –B- 154

15.- San Pedro Lagunillas 110

16.- Charros de Compostela 086

Puntuaciones individuales

Cala de caballo

Manuel Pardo Valle de Banderas 30

Piales en el lienzo

Fernando Lamas Sanmarqueña 37

Coleadero

Daniel Sabas Coso Marte 40

Jinete de toro

Adrian Palomera La Querencia 24

Lazo cabecero

Mario Cárdenas San José 30

Pial de ruedo

J. Carlos González V. de Banderas 31

Jinete de yegua

Jorge Olvera La Querencia 25

Manganas a pie

Remigio Aguirre Rancho S. Ana 54

Manganas a caballo

Ramón Ibarría R. La Quinta 48

Paso de la muerte

Jesús Contreras La Peñita 24