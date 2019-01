Operativo “Motos Irregulares” dejó 55 motocicletas detenidas

Luis Carlos Tejeda/La Opinión

Elementos de la subdirección de Vialidad Municipal, detuvieron un total de 55 motocicletas, entre domingo (11), lunes (15), martes (12) y miércoles (17), la mayoría dentro del operativo especial “Motos Irregulares” y otras en el servicio normal de vigilancia en las calles del municipio.

La premisa es establecerse en los cruces de calles, sea cual sea y ahí revisar la circulación de las motocicletas y vehículos que deberán de hacerlo respetando el Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

En las motocicletas se levantaron infracciones por no traer la luz encendida; por no traer el casco, ya sea el conductor o el acompañante; falta de placas y en los vehículos fueron 109 notificaciones por no usar el cinturón de seguridad, entre otras.

Las recomendaciones para con los motociclistas es que deben de traer su placa y documentos actualizados, su luz encendida, circular por el carril asignado, como lo es las de cilindraje arriba de los 150 C.C. por los carriles centrales y las de más bajo cilindraje por los carriles laterales, además hacerlo con su casco de protección y no sobrepasar la capacidad de carga (dos personas máximo).

Hay que mencionar de la misma manera, que los elementos de Vialidad están siendo apoyados por los elementos operativos, como un modo de respaldar sus acciones, que no hay que olvidar que van encaminadas a la prevención de accidentes y a respetar la legalidad, pero algunas personas no lo ven así y se molestan con los oficiales.

Al respecto, el subdirector de la dependencia Everardo Rubio Avalos, manifestó que estos operativos continuarán aleatoriamente en toda la ciudad, para estar al pendiente de que no se infrinja el Reglamento de Movilidad y así tener una circulación más ordenada y fluida en este puerto que queremos, como lo es la premisa del alcalde Arturo Dávalos Peña.