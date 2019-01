Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Compromiso de Toñito la lucha contra la corrupción; funcionarios de su propio gabinete han sido cambiados y últimamente juzgados por la ley bajo severas acusaciones de connivencia para asesinar; estoy hablando de la ex directora de tránsito estatal Patricia Marisela Betancourt Zepeda y dos agentes muy conocidos, los cuales torturaron y luego mataron al periodista Alejandro Márquez. Pero Fiscalía General no ha dicho los motivos que llevaron a la ejecución del director general de Orión Informativo; solo suposiciones se manejan entre la opinión pública: nada oficial para hablar con propiedad; esperamos que la Procuraduría General de la República nos aclare las cosas, en virtud de que los delitos que tienen que ver con la Prensa, son de competencia federal. Por lo pronto, Tránsito Estatal está intervenida; gobierno del Estado y la PGR investigan minuciosamente las truculencias que pudieran encontrar en cada rincón de esa dependencia. El periodismo serio y socialmente responsable no tiene derecho a especular; las autoridades por su parte, deben informar lo que le interesa saber al pueblo, hasta cuándo podrá disfrutar de un ambiente propicio para la vida plena en sociedad. Hoy en día, vivimos secuestrados por una delincuencia que ha penetrado el tejido social de manera muy profunda. El Presidente Andrés Manuel López Obrador con claridad señala que la pobreza también es cómplice de los malandras y aunque pudiera justificarse que por ignorancia, la población en extrema carencia siga protegiendo a los pequeños y grandes empresarios del ilícito, la corrupción está presente en todas las partes de que se compone la sociedad, pero los grandes cómplices del infractor se encuentran pegados como lapa entre los millones de pobres; carne de cañón para el narco, principales consumidores de droga y alcohol, forman parte también de los grupos de sicarios que ejecutan diversas tareas. AMLO lanza un S.O.S y desde luego le pide a los padres de familia que rescaten a las nuevas generaciones, que cuando menos cinco enfrentan enfermedad que los llevará al cementerio. Muchísimos de ellos morirán ejecutados por estar y trabajar del lado equivocado; por tales muchachos, aparentemente no hay más remedio que abandonarlos a su suerte o ya de perdida, recluirlos en los Centros de Rehabilitación para marcar diferencia con los animales. El Presidente anda muy atareado enfrentando al monstruo de las mil cabezas, la corrupción, que de ahí depende que los programas sociales sean exitosos: Ninis, tercera edad, minusválidos, empleo, seguridad, becas, deuda externa, etcétera. AMLO viene a Nayarit el próximo 25 de enero, estará en Tecuala de donde es originario el súper delegado Manuel Peraza Segovia, el cual no puede con el paquete por actuar como secta, siguiendo los consejos de Nayar Mayorquin, quien ya anda encilindrado queriendo la gubernatura del 2021. Todos tenemos derecho siempre y cuando presentemos buen trabajo; lamentablemente, no han hecho nada el par de funcionarios federales, mismos que no quieren saber nada del Dr. Navarro, el cual obtuvo junto con los candidatos de la Coalición Juntos Haremos Historia, una votación muy masiva que se niegan a reconocer los ineptos del Nayar y Peraza. Hasta el momento, ni Peraza ni Nayar, saben para que los nombraron; lo que antes eran delegaciones no funcionan y las que entraron en funciones, son cuestionadas por el súper delegado, al grado de que paga desplegados en los medios para desacreditarlos; y resulta lamentable que Daniel Servando Carrillo Arce, dirigente estatal de MORENA, permita que los representantes oficiales del Presidente, hagan de las suyas. Alguna vez creí que Carrillo Arce, dados sus antecedentes como luchador social revolucionario, actuaría de manera autónoma con relación al gobierno, pero ya se ve que le está sabiendo la papita; nomás dígame si no es cierto lo que escribo; el profe Daniel, utilizando los recursos que le llegan por prerrogativas, ciento ochenta millones de pesos anuales, rentó unas oficinotas para MORENA, antes de llegar a la Insurgentes, dejando las humilditas aquellas de la Veracruz, donde era muy diferente a como es ahora; aprovechando el viaje, mandó a su hija Daniela, al sureño país de Colombia, con gastos cargados al partido en el poder. Y lo que son las cosas, por doquier se cuecen las habas; ayer, con gran retraso, el Congreso local realizó su tradicional posada con los medios, a la que fueron convocados los amigos del tapatío Gerardo Algarín, jefe de prensa de los diputados. Desayuno y regalos para disfrute de los periodistas que estuvieron en calidad de invitados y otros de colados, pues la lista estuvo restringida, según me confiesa el propio Algarín, a quien le agradecí su puntual invitación para que no asistiera. El Dr. Polo Domínguez seguramente no se entera del trabajo que realiza Algarín entre los medios, razón por la cual se han publicado no pocas críticas en contra del presidente del Congreso, sin que lo merezca desde luego. El delegado nacional del PRI, Dr. Leobardo Alcalá Padilla, por su parte, sigue tejiendo fino para fortalecer la vida interna de la organización que, siendo gobierno, llevó la fiesta en paz durante seis décadas. Ayer lo vimos desayunando en el Real con mi padrino Adán Casas Rivas, mismo que se reunió hace unos días con la Prensa de Bahía de Banderas. Alcalá Padilla será pieza fundamental en la magna tarea de conformar un trabuco para pelear sin dar ni pedir cuartel la gubernatura, las 20 presidencias municipales y por supuesto el Congreso del Estado, donde la bancada del tricolor realiza un papel muy decoroso…PALESTRAZO: vamos a ver si en la corrupción que brotó en Tránsito del Estado, aparece con letras de plomo, el nombre del dirigente panista Juan Guerrero, al que ya le urge tomar protesta para obtener fuero.