SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y SU GRAN CERCANÍA CON DANIEL CHÁVEZ

Muchos brincar de contentos, por la simple y sencilla razón de que exista dicha relación, sin embargo la población y su entorno ECOLÓGICO, está DESTRUIDO, por la nefasta mano del hombre, Las Plantas en sus diferentes variedades, se esfumaron y se acabaron, fueron aniquilados, al igual el ENTORNO DE LOS COCODRILOS, un Ecosistema de un valor incalculable para su preservación, HOY gracias a DANIEL CHÁVEZ, mediante la actual y principal Voraz Empresa VIDANTA, aún a pesar de ser terrible para los animales, Flora, Fauna y el mismo ser Humano, a los habitantes más cercanos, Es tan por todos lados buscando otro hábitat, como los COCODRILOS, deambulando por el mar, arroyos y centros habitacionales, son invadidos por las fieras, que se han visto sacados sin piedad debido a la AMBICIÓN, del grupo VIDANTA, sabrá esto el Presidente AMLO o el mismo permitirá dicho crimen Ecológico?………..PUEBLOS MÁGICOS DE NAYARIT CONVERTIDOS EN PUEBLOS PROBLEMÁTICOS. Tal parece que, hay ciertas situaciones que para nada abonan, menos benefician a sus lugares de origen, que con mucho esfuerzo lograron a ser nombrados y tratados como tal en un MOMENTO por falta de oficio o de capricho de sus Presidentas o Presidentes Municipales, NO atienden o no entienden que se debe de buscar y no provocar los disturbios de muchos o de pocos Ciudadanos que se manifiestan con motivo o sin él, precisamente ahí redunda si capacidad de negociación y de preparación, PUES mandar al carajito a la gente es de lo más fácil, sin embargo los resultados son una realidad plena de malas decisiones y de pésimos asesores llega al final una división del y dentro del Municipio, por lo tanto PUEBLOS MAGICOS con rumbo y responsabilidad o sólo el recuerdo quedará de lo que fue, por los constantes errores de sus responsables Políticos Económicos, Sociales y Culturales o para ustedes Señoras Presidentas y Presidentes, creen que el erario es para ustedes solos?……….ODISEA DE TRAMITAR TU CREDENCIAL DE ELECTOR. Se está viviendo en Bahía, Compostela, Xalisco, Tepic y todo Nayarit, primeramente tiene que estar a las 8 de la mañana en el módulo de su preferencia, esperar a que lleguen los empleados del Instituto Nacional Electoral, que abran las puertas y coloquen sus utensilios, que den la hora exacta para iniciar a revisar la documentación, una pausa porque se le desacomodo el peinado, la pintura de labios, el brasier y las pestañas postizas No, están al gusto de quien se arregló, ante la mirada desaprobatoria de los y las que hacen fila esperando su turno, te TOCA con gesto adusto y con un trato despótico como si eres alguien que no merecen ser EMPLEADOS, buscan el mínimo detalle, su nombre es con H o sin H porque ahora los nuevos lineamientos son que debe de concordar en su acta de nacimiento con la credencial de elector, de lo contrario si hubo algún error debe de ir a Registro Civil y hacer un juicio u de ahí se viene otra vez, El Que Sigue” tiene que ser el acta de nacimiento ori…gi…nal fíjese original porque de otra manera NO le sirve, el que sigue OIGA, pero traigo una que saqué en línea, me dijeron que esa también es válida en cualquier lugar del País y porque no me dijo el que Sigue, OIGA No, haga fila de nuevo😡 el recibo de la luz debe ser de Noviembre para acá pero es mejor si es de Enero, el que sigue, OIGA aquí está están esperando otros, su credencial está vencida ( lógico por eso vas a cambiarla) si no trae otra credencial que avale o se parezca a la del INE, entonces no se puede tramitar, el que sigue Muchas Personas prefieren decir que se les extravió o que les robaron la cartera y evitar tantas trabas, recogen tu documentación siéntese lo van a llamar pasan una, dos o más horas, llegan otras personas y sin tanto preámbulo les reciben sus documentos y las pasan aunque hayan llegado, preguntas el porqué y te dicen, es que tenía cita, es que es de la 3ra Edad, es que es Estudiante y falso de toda falsedad, porque muchos de ellos ahí están sentados, hasta que observas y te das cuenta de la verdad, como son amigos o compadres y famimiares sus documentos son puestos arriba de los que hacen tramite normal y así te van brincando, hasta que te pasan a tomar la foto te preguntan donde trabajan, ponga sus huellas derecha e izquierda, siéntese ahorita le llaman pasan los minutos y por fin tu nombre gritan y vengase dentro de 10 a 15 días para recoger su INE