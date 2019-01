Contralínea

Por Francisco Javier Villa

La Esperanza de “JarreChiapas” y sus héroes

Pudieran tener razón los entrometidos que quieren ser héroes y adjudicarse el liderazgo del pueblo de La Jarretadera, en donde “hasta el más chimuelo masca vidrio”, sitio en donde hace algunos años, precisamente con la construcción de hoteles en la zona limítrofe con el río Ameca en aquel Vidafel de muchos recuerdos, pueblo fronterizo de Jalisco y Nayarit, lugar en donde por muchos años fue conocido y reconocido por muchos como “jarrechiapas”, ya que las constructoras fueron hasta el estado de Chiapas, allá en el sur de nuestra república y se trajo, vía el “sueño nayarita” a cientos, por no decir a miles de indígenas chiapanecos, a los que les ofrecieron casa, comida, jugosos sueldos (comparativos a muchos más de lo que allá en su tierra de origen ganan), haciendo de La Jarretadera en un pueblo bullicioso, desordenado y rebelde, pero que a los nativos, ejidatarios y avecindados desde muchos años antes, les fue de mucho beneficio ya que cuartos de 3×3 los rentaban a precios altos y las calles de la noche a la mañana se llenaron de fondas, taquerías, depósitos de cerveza y cantinas por muchos lados, pero ese es otro cantar, ahora enfoquémonos a lo que está pasando.

Tuvieron que pasar muchos años y la llegada de empresarios turísticos con visión futurista, los que comenzaron a comprar tierras, a solicitar concesiones federales, tanto por el lado del río Ameca, como del Océano Pacifico, generando miles de empleo para la construcción de enormes edificios hoteleros y la cereza del pastel que vendrá a ser el Cirque Soleil, sitios que serán, sin lugar a dudas, atractivos para el turismo internacional, cientos de hectáreas fueron compradas a los ejidatarios de ese núcleo agrario de Bahía de Banderas, los que hoy, algunos aprovecharon dichas ventas en fortalecer un negocio, aunque algunos dedicaron esos recursos económicos dilapidándolo en francachelas, mujeres y vehículos, quedándose muy rápido en la ruina, y hoy son empleados en su propias tierras.

Pero en fin, el Grupo Vidanta, que ha dedicado su inversión para construir y construir, apropiándose de grandes espacios por medio de concesiones federales, con ello hasta de una isla en donde construyeron un gigantesco campo de golf y mandaron, así literalmente, “a volar a las aves” puesto que esa isla se conocía como “La Isla de los Pájaros” y ahora esas especies con alas no saben ni para dónde ir, de la misma manera destruyeron manglares y con ello el hábitat de los cocodrilos, razón por la que los reptiles andan todos desorientados y no saben qué hacer, por ello los cocodrilos se han refugiado, al no tener más, del río Ameca en su desembocadura, aguas arriba, en el mar, en zonas residenciales y han huido hasta el vecino Puerto Vallarta, Jalisco, sólo falta que se metan a las pistas del aeropuerto internacional “Gustavo Díaz Ordaz” y sean un atractivo más para los miles de vacacionistas de todo el mundo que llegan a esta zona turística conurbada.

La cosa aquí, en Jarretaderas es que los del Grupo Vidanta, tal vez para amainar sus remordimientos “donó” varios millones de pesos para que le dieran “una manita de gato” al pueblo que se resiste a morir al sentir que está lejos de Dios, más si de los depredadores que no “les ha llegado al precio” por sus casas y tierras.

Razón por la que, como siempre, en problemas sociales surgen los “Mesías”, esa clase de sujetos que se creen sus propias mentiras y a través de rumores, chismes y hasta infundios se dedican a buscar “agua para su molino”, gente que de seguro no tienen otra cosa que hacer, dedican su tiempo libre para ver la manera de que al menos los vean que andan liderando grupos. Lo raro de todo esto es que esa gente que enarbola la bandera de la honestidad, ni siquiera son del poblado, mucho menos ejidatarios, pero sienten que “meter su cuchara” en asuntos sociales les dará la oportunidad de conseguir algo más que reconocimientos, oponiéndose a que se dispongan recursos regalados en obras de beneficio social y colectivos, inventando quien sabe cuántas cosas y arrastrando con ellos a pobladores que ni siquiera saben “que onda”.