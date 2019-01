Histórico Conteo Navideño de Aves en San Blas

El Club de Observadores de Aves de San Blas reporta un recuento total de 310 especies de alados y la participación de 28 observadores, el número más alto registrado desde 1986.

Oscar Juárez/La Opinión

Al concluir el Conteo Navideño de Aves 2019 (Christmas Bird Count), el Club de Observadores de Aves de San Blas dio a conocer resultados históricos: 294 especies registradas en el llamado Día del Conteo (Count Day) y 310 especies en la semana del 2 al 7 de enero. El número total de individuos registrados fue de 12,713, lo que significa 3,122 individuos más que en 2018, cuando se contabilizaron 9,591 ejemplares.

Esta actividad se lleva a cabo en San Blas desde 1973 y es coordinado por Marck Stackhouse, un reconocido ornitólogo, guía turístico y observador profesional de aves, además de fotógrafo con más de 40 años de experiencia, quien lidera los tours de observación de aves en conjunto con la Sociedad Audubon (Audubon Society) de Estados Unidos.

La importancia de este conteo para Riviera Nayarit, radica en el hecho de que el “birding” o avistamiento de aves se ha convertido en una herramienta de promoción para el destino.

“La Riviera Nayarit es parte de la ruta migratoria occidental para las aves que viajan de Norteamérica hacia el Sur; algunas de estas especies son un sello particular de la región y un motivo de atracción del turismo internacional”, mencionó Marc Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC) y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB).

En ese sentido, San Blas, localizado en el norte de la Riviera Nayarit, es uno de los sitios más famosos para observar aves en todo México y quizás en Norteamérica, debido a sus diferentes tipos de hábitat: mar abierto, playas, humedales de agua dulce, humedales de agua salada, manglares pantanosos, selvas de tierras bajas, campos agrícolas, huertos, bosques tropicales, entre otros.

Resultados históricos: Con respecto a la participación del Club de Observadores de Aves de San Blas, Marck Stackhouse reiteró que el conteo de 2019 ha sido el mejor desde que comenzó esta actividad, hace ya 46 años.

“Había al menos 25 especies con el mayor número de individuos que hemos contado en un CBC de San Blas, incluyendo 31 búhos pigmeos de Colima (especie endémica mexicana) el total más alto jamás registrado para esa especie en cualquier otro lugar”, recalcó.

También se observaron siete individuos de pájaro carpintero gris, especie endémica de México, el tercer número más alto de esta especie en la historia del conteo.

Sin embargo, dijo Stackhouse, la mejor parte fue el número de observadores, que este año fueron 28, además de seis guías profesionales de campo, representando a cuatro países: México, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra,

“Estoy especialmente feliz de que 12 de nuestros 28 observadores fueran mexicanos, un signo positivo para el futuro de la observación de aves en San Blas”.

PARA SABER: En Estados Unidos existen alrededor de 47 millones de “birders”, de los cuales más de 18 millones han viajado fuera de sus fronteras para realizar dicha actividad según datos del National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation (Encuesta Nacional de la Asociación de Pesca, Caza, y Vida Salvaje Recreativa).

Gran Bretaña, por su parte, concentra una importante cantidad de observadores, personas con un alto poder adquisitivo pertenecientes al mercado natural del destino. Canadá e Italia son otros importantes emisores de “pajareros”, de ahí el valor de los Conteos Navideños de Aves como el proyecto de ciencia ciudadana más grande y de mayor duración en todo el mundo.