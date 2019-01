Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

La mala fama se disipa con buenas acciones; la Presidenta Municipal de Huajicori, Grabiela Yahaira Guzmán, de extracción priista, se está significando con los humildes y desde luego con su propia familia; devota de la virgen de la Candelaria, la gente atribuye ese cambio a la influencia que sobre ella ejerce tan significativo icono del municipio serrano, una imagen a la que este su amigo el poeta de Cucharas, le observa rasgos especiales. El próximo 2 de febrero se celebra otro aniversario de la también llamada Señora de los Remedios; cientos de feligreses llegan a la cabecera municipal el último de enero y ya el mero día, la iglesia barroca no tiene punto de reposo: misas, ofrendas florales y musicales; las innumerables peregrinaciones y las danzas indígenas, son prueba de la gran fe que la gente de Huajicori le tiene a su patrona milagrosa; todos van, de filias diversas y personalidades muy conocidas como Manuel Cota, Hilaria Domínguez y El Gallo Arellano, mismos que obsequian agua, alimentos y algunas veces hasta medicinas. Cuando Don José Casas Torres estaba en buenas, acudía desde su natal Ruiz, a entregar al encargado de la iglesia, generosa aportación para los gastos de mantenimiento de lo que ya es un seminario perteneciente a la prelatura de El Nayar. Por lo menos don José, padre del diputado local panista Librado Casas Ledezma, lleva como 25 años ausente de los festejos por causas de enfermedad, donde un año están libres de lluvia pero al siguiente les llueve sobre mojado. Yahaira, alcaldesa joven que viste muy juvenil, espera que este año el tiempo les sea propicio para realizar una celebración sin incidentes climatológicos y desde luego con saldo blanco, como el año pasado. Aun sin recuperarse de los daños que les dejó el huracán Willa, el municipio de Huajicori se reporta listo para recibir a los devotos de la Virgen de la Candelaria con los brazos abiertos y un ambiente propicio para la sana diversión y el esparcimiento. Los pueblos jamás pierden la fe a pesar de sobrevivir en las peores condiciones, México sabe esperar; llegado su tiempo, votó por el cambio transformador que propuso en campaña Andrés Manuel López Obrador, un Presidente que en menos de dos meses, sigue asestando golpe tras golpe a la corrupción huachicolera, la que ya provocó otro sabotaje ahora en el estado de Hidalgo, donde van más de 70 muertos luego de una explosión en un ducto, pobladores que desatendiendo las advertencias hechas por los soldados, cargaban gasolina en baldes y otros recipientes cuando ocurrió la tragedia; el pueblo espera que AMLO le siga de frente y agarre a los bandidos que tienen años saqueando el erario público, pero que además les quite las grandes fortunas acumuladas para que se las reparta al pueblo empobrecido; no basta con sentirnos a gusto despotricando en contra de los rateros, pues siempre será mejor recuperar lo que malamente se enchalecaron. Considero por otra parte que los aumentos que afectan el bolsillo de los pobres se sentirán menos cuando comiencen a llegar los apoyos sociales del gobierno de AMLO, pero lo que es ahorita, el incremento al transporte urbano de Tepic, no le hace que haya sido un peso en general y cincuenta centavos para estudiantes y tercera edad, le come bastante a lo poco que gana el pueblo trabajador. La verdad, los permisionarios de combis, camiones y taxis, ganan muchísimo dinero, no así sus trabajadores. Si somos parejos, el gobierno debe ver por la gente que trabaja, para que el cambio propuesto se vea en todos los órdenes. Que la justicia social sea pareja y que ya se vaya terminando la impunidad con que se conducen los encargados de impartirla, como en el sonado caso del INFONAVIT, donde algo parece no estar cuajando: 60 mil casos radicados en un solo juzgado, el de Compostela, mueven a pensar que existe algo que no encaja. Resulta hasta inverosímil, por eso creo que no es verdad, que es un invento de la gente perversa, la que nomás anda causando problemas para obtener ganancias políticas del asunto. Los magistrados, jueces, agentes del MP y el notario Público presuntamente involucrados, se sienten libres de culpa y listos para defenderse del proceso que les siguen los diputados del Congreso del Estado. Ni modo que los afectados por las decisiones de un juez no se defiendan, solo un poder tan grande como el de Dios podía persuadirlos de entregar su patrimonio a terceros. Cosas veredes Mío Cid, igual que el affaire del periodista asesinado por sicarios, el caso INFONAVIT tiene mucho por decir a la opinión pública; hay que estar al pendiente. En eso andábamos el sábado de la semana pasada; por fin tomó protesta Juan Guerrero Gutiérrez como dirigente estatal del PAN; destacaron en el evento, el Presidente Municipal perredista de Tepic, Javier Castellón y el líder del Congreso Polo Domínguez, quien se declara foxista y brillan por su ausencia los viejos panistas que enarbolaron la causa cuando serlo generaba persecución, cárcel e incluso la muerte. Más tarde, los maestros de la sección 20 del SNTE, realizaron su tradicional convivencia anual en el auditorio Ney González del SUTSEM; por primera vez en la historia, se contó con la presencia del dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas, el cual pidió un minuto de silencio por los muertos de Hidalgo, tocándole entregar enseguida, cinco vehículos que se rifaron para beneficio de los congregados. José Manuel Torres Ávila, secretario general de la sección 20 por su parte, agradeció la presencia de su líder nacional, anunciando que ha llegado el tiempo de la educación y el progreso de los trabajadores. Toño Serrano, representante del gobernador de Nayarit Antonio Echevarría, tras felicitar al magisterio de la sección 20, reiteró que la presente administración siempre verá por el bienestar de los que preparan a las nuevas generaciones con educación de calidad y principios morales sólido. Entrada la noche del mismo sábado, me informan sobre la detención del luchador social Crescencio Ortega Delgado, destacado integrante del equipo que lidera el licenciado Agustín Cambero Vizcaíno. Chencho y no pocos de sus seguidores, mantenían tomado el edificio de la presidencia municipal y es precisamente eso lo que motivó la detención del también abogado; el pueblo de Compostela ha tumbado dos alcaldes, Macario Aguayo y Heriberto Conde, razón por la cual no se descarta que caiga un tercero…PALESTRAZO: Julio Casillas Barajas sustituye a Francisco Flores Soria en el cargo de jefe de Prensa del Tribunal Superior de Justicia; el popular JULCAS, seguramente realizará su mejor esfuerzo en esta nueva encomienda, donde brillará con luz propia mientras se llega el día que Adán Casas está esperando.