SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

LOS MUERTOS EN LA EXPLOSIÓN SÓLO SON DAÑOS PARA EL GOBIERNO

No juzgaré ni tampoco opinaré como Periodista, Reportero ni Escribano tan sólo repasaré lo que se ha dicho, se dice y se comenta en las redes sociales, las divisiones entre los MEXICANOS está al cien, unos aseguran y hasta se ofenden entre sí, antes, durante y después de los hechos donde un ducto de combustible tronó, fue saboteado o una falla, al escapar el tan preciado líquido hombres, mujeres y niños se abalanzaron con cubetas, botes y bidones para llenarlos en diversos vehículos, ante la mirada, júbilo y algarabía de la población PUES, era completamente gratis, de la emoción pasó al peligro, amigos, familiares y autoridades impasibles veían todo sin tratar o mediar para que NO pasarán y se sirvieran, como en toda acción hay reacción la cual no se hizo esperar y se vino lo terrible EL CRUDO COBRÓ DE MANERA CRUDA, el estallido, las llamas, los lamentos y los hechos, a estas fechas podrán ser 100 o más las víctimas muertas y más de 200 heridos sin contar con los desaparecidos, las lamentaciones y las Redes Sociales, la Mayoría de los mismos políticos y Servidores del Gobierno Federal al igual que unos mil simpatizantes, de inmediato se pusieron a defender la postura de su casi Dios, Andrés Manuel López Obrador, que ESO merecían por rateros y huachicoleros, que qué bueno que les haya pasado, se lo merecían, olvidando que la vida es irreparable, echándole la culpa a los diferentes partidos y a personas todo con un afán de protagonismo y opinar aunque sean tonteras sin faltar la ofensa y tratar de magnificar como minimizar las MUERTES de las personas, unas calcinadas, otras ardiendo como teas humanas corriendo desesperadas, otras con la piel cayéndoseles en pedazos, una dantesca danza de muerte, gritos de dolor y sorpresa, no creían lo que sentían, vivían y veían, toda una TRAGEDIA, donde la culpa se echó en todo y para todos, aunque la TRAGEDIA, está latente y el dolor la gente ahora pretende que los familiares de las víctimas reciban indemnización, lo que de NUEVO las opiniones se dividen y unos aplauden otros descalifican, mientras el Presidente dice “A PESAR DE LOS DAÑOS SEGUIREMOS ADELANTE” causando que la sociedad en todos sus niveles le rechazaron su optimismo ante la tragedia, el hablar de DAÑOS, como si sólo hubiese sido el ducto y pérdida del combustible y no de vidas, de humano de seres VIVOS, sin embargo ahí están en las Redes Sociales, en el Facebook, en Muros, en Grupos y lo que seguirá sin duda está semana, será parte de lo mismo el mismo tema y las mismas actitudes de seres humanos contra los seres humanos, de Mexicanos contra Mexicanos, sin ton ni son, unos se llaman Pejechairos y Derechairos, lo único que importa es defender cada uno su punto de vista sin importar las consecuencias o condiciones, de Muerte o Vivir, tan sólo defender apasionadamente a la figura de su predilección, veremos qué pasa con los Dichos de Pemex y los llamados Huachicoleros, aunado al desabasto de la gasolina en las estaciones, el que se te obligue a comprar sólo 300 pesos por vehículo, el desabasto de Gas LP, también tendrá que haber otra explosión como la de Guadalajara para que haya un abasto o también habrá HUACHIGASECOLEROS?