Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Felicidades al joven periodista de talento, Hugo Rodríguez Murray, el cual acaba de tomar las riendas del programa federal PROGRESA, donde seguramente realizará el mejor de los trabajos, habida cuenta que a Huguito le gusta muchísimo ayudar a la gente que lo necesita y nada mas recordemos que al frente del diario Realidades, encabezó importantes luchas contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, significándose también por su apoyo solidario a los colonos con material para construcción o con despensas. Huguito fue candidato de MORENA a la diputación federal cuando el Dr. Navarro buscó la gubernatura, donde obtuvo aceptable votación que no lo descarta para que dentro de dos años le ofrezcan una diputación local de las llamadas pluris, si es que pudiera aceptarlo, pues vale intentar otra vez por el distrito dos, el cual ganó Geraldine Ponce Flores de forma incuestionable. Y como va el gobierno revolucionario de Andrés Manuel López Obrador, para el 2021, los candidatos de MORENA se llevarán el carro completo; si Huguito le entra de nuevo, puedo anunciar que será parte importante del próximo Congreso de la Unión; le pinta bien el futuro al vástago del ingeniero Hugo Rodríguez Jiménez, hijo también del maestro Justino Rodríguez Valle, basquetbolista de los buenos igual que mi recién fallecido progenitor Don Serafín Cervantes Quintero. Y ya que hablamos de los Quintero, el Dr. Miguel Ángel Navarro estará en el 2021, en primera fila esperando subirse al último tren que lo puede sentar en la silla que dejará vacante Toñito Echevarría. Navarro ganó la consulta interna del PRI en el año 2005 pero igual que en la justa electoral para Gobernador, Ney González le hizo chapuza y al paso del tiempo, por el PRD y luego por el PES, compitió sin conseguir su sueño dorado. Para dentro de dos años, el Dr. Navarro estará en la etapa final de su vida electoral y le pasará lo mismo que a Don Emilio González, a quien el poder le llegó como dice la canción de Charles Chaplin: tú llegaste a mí cuando me voy. Después de los sesenta y ocho, el hombre y la mujer encuentran la madurez necesaria para sin tontearle, dar lo mejor de sí mismos; por cual partido se habrá de ir Navarro, yo creo que por el que se anime a candidatearlo, tendrá un abanderado rentable y garantía de triunfo. A mí en lo personal me gustaría que buscara la gubernatura por el PRI, el partido de sus amores; todo mundo sabe que en MORENA no lo tragan, así que la mejor opción para el médico es la organización que tuvo entre sus filas a ex priistas de peso como el propio AMLO, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett Díaz, entre otros que no se arrepienten de su pasado, pues aunque usted no lo crea, el Partido Revolucionario Institucional, tuvo la osadía de cristalizar dos sistemas en México, el capitalista y el socialista, cuando por ese entonces rifaba la desaparecida URSS. Los viejos campesinos como Miguel Quiroz, recuerdan el ejido colectivo, a través del cual se repartían los productos de la tierra de manera equitativa. Se experimentó en las fábricas y sector industrial, un modelo de dirección obrera que demostró la capacidad que tienen los trabajadores para producir sin aprovecharse del próximo. Los estudiantes bajo la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, inspirados en el socialismo cubano, se organizaron para alfabetizar el país pero además, se apuntaron como voluntarios en los cuerpos armados que surgieron de las entrañas del pueblo. Hoy de nuevo se presenta la ocasión con el diputado federal Mireles a la cabeza de un ejército popular conocido como autodefensas; en la época del Presidente Juárez, eran Los Chinacos, famosos guerrilleros, el ejército principal con el que Benito Pablo combatió a las fuerzas de intervención extranjeras; de manera exitosa contra los franceses y contra los gringos, también descollaron las fuerzas rebeldes del pueblo, entre los que destacan los cadetes que defendieron con su propia vida el legendario y misterioso Castillo de Chapultepec, asiento de los poderes de aquel entonces. AMLO tiene de donde escoger, las fuerzas militares federales, integradas por jóvenes patriotas, poseen la capacidad de combatir a la hidra de mil cabezas llamada corrupción, misma que está defendiendo a sangre y fuego, los privilegios de que ha gozado. Las fuerzas guerrilleras que operan en el territorio nacional, pueden convertirse en los cuerpos armados de reserva para fortalecer a un Estado que no puede aun tomar las riendas de un país socavado por las mafias del poder, quienes mantienen control sobre todos los rubros de que se compone la sociedad nuestra. Esas mafias del poder están en todas partes llevando muerte y corrompiendo lo mejor de México: su juventud, atrapada por la droga, especia que los enferma y termina por matarlos de muchísimas formas. López Obrador en su lucha contra la corrupción enfrenta hoy mismo, a los huachicoleros, pero a medida que avance su gobierno, encontrará otros frentes donde los corruptos han estado robando al pueblo mexicano. Se robaban el petróleo y sus derivados, los productos pesqueros, la riqueza minera, los bosques, el agua; lo bueno es que la maquinaria del nuevo Estado Mexicano ya camina, no importa que en terreno minado; el pueblo está con AMLO y le entrará al sacrifico cuando sea necesario…PALESTRAZO: Francisco Solís Hernández, no lo pierdan de vista, trae buen proyecto para Tepic: por cual partido, no lo sabemos; hay que estar pendientes igual que en El Nayar donde Lino Carrillo tiene para escoger, diputación local o alcaldía por segunda ocasión.