SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EN TECUALA MAÑANA JUEVES

Todos se están preparando al grado tal que los DESORGANIZADORES, en lugar de Organizar, YA, están haciendo a un lado a sus mismos correligionarios de MORENA, las malas actitudes de los que se sienten cercanos al Presidente se muestran renuentes y hasta cierto punto apáticos, creen que con su sola presencia le basta y sobra al Presidente de México, el Comandante Máximo de la FUERZAS Armadas, el Jefe de la Nación y guía de todos los que habitamos este gran País, PERO, los achichincles le están echando a perder la simpatía y las ganas de ir a verlo y escucharlo, están equivocando las formas y maneras en lugar de sumar están restando y la COSA, no es así al contrario deben de ser amables y cordiales con todas y todos, porque les está ganando el hígado y de ninguna manera están actuando como buenos colaboradores o coordinadores en NAYARIT, la división está naciendo y al crecer nadie la va a parar, por lo tanto a ver si el Presidente no repite aquella frase de “Ay, Manuel, ay Manuel ponte a trabajar, porque a mí no me engañas”……….SE LA DEJARÁN IR A TAIBO AHORA EN EL FESTIVAL DE LETRAS? Sin menoscabo alguno de ser un gran intelectual y un gran estudioso se le fue la LENGUA, mencionando esa frase que le ha hecho célebre y lépero, ojalá en el evento precisamente hecho para los filósofos y cultos NO, caiga de nuevo y la CAGUE, con sus frases tan floridas y llenas del folclor mexicano, TAIBO, no debe caer en TABLON de lo sardónico ni de un ilustrado y letrado sujeto, para querer caer a los demás como todo un conocedor y los demás ignorantes, que no traiga ese tufo de un gran chilango y quiera ver a los NÁYAROS, con tapa-rabo y con flechas, debe comportarse como lo que viene a representar en el Festival de letras, porque también aquí hay quienes saben y conocen, sobre todo manejar el lenguaje de este mentado TAIBO, quien en lugar de dejarla ir, se la DEJARÁN IR” así pues nos daremos cuenta de los venidos del más allá en cuestión de filosofía y letras del Distrito Federal……….ANIVERSARIO DE VALLE DE BANDERAS Y SE PREPÀRAN PARA FESTEJARLO EN GRANDE. Como en todos y cada uno de los poblados con tradición, Algarabía, Fiesta y Garbo de sus habitantes esta vez no será la Excepción para dicha celebración, las calles, y portadas de las casas se lucen de colores y la Plaza Principal será sin duda, abarrotada por niños, hombres y mujeres, que van con la sola idea de divertirse sanamente, y quien vaya a divertirse tomando sus bebidas preferidas de igual manera ESO, ES LA ESCENCIA, eso es lo Bonito, que ahí todos admiran la belleza femenina sin caer en la grosería ni en los bajo que tiene el ser humano, ACÁ todos ven y se divierten en lo Católico, Deportivo, Juegos, Gastronomía, Antojitos desde un dorito hasta un buen pozole, una buena cena o un suculento corte de carne, por lo tanto VÉNGANSE, todas y todos harán un sólido grupo de diversión y camaradería, el Gobierno Encabezado por el Doctor Jaime Cuevas y la señora Esperanza Berúmen de Cuevas, así como sus diversos colaboradores, están dándole otra imagen a la fachada principal o sea a la entrada pintándola, los topes y toda una buena coordinación para que todo sea diversión, por lo que ahí andaremos y nos veremos……….EL DIRECTOR DE POLICIA VIAL Y TRÁNSITO LICENCIADO PÈDRO BAÑOS GARCÍA. Hace un llamado a la población local que sean buenos anfitriones y el ejemplo para los visitantes del Municipio de Bahía, de Puerto Vallarta, de todo el Estado para que los turistas de otras Entidades y del Extranjero, vean como se conducen tanto en lo peatonal como en sus vehículos, que haya orden y un irrestricto respeto a las indicaciones de los agentes y señalamientos para que no se provoque algún accidente o incidente a los que tripulan Motos y Cuatrimotos, que no circulen en exceso de velocidad y que traigan sus cascos, que no tomen a bordo de sus unidades, que se pongan rodilleras y que los Padres de Familia hagan conciencia en los riesgos que puede ocasionar el no acatar los señalamientos, que tengan unas fiestas alegres, participativas y sobre todo con saldo blanco como las que han puesto el ejemplo en otras que ya se han realizado en otras poblaciones tanto turística como tradicionales n sus pueblos, VAYA, pues dicha recomendación y sea tomada para bien, de ninguna manera como regaño sino como prevención