SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

MIÉRCOLES DE AUDIENCIA CON JAIME CUEVAS EN BAHÍA DE BANDERAS

Alrededor de doscientas personas se dieron cita a muy temprana hora para solicitar un momento con el Presidente Municipal, quien a su propio decir, es una obligación atender a la población y mejor Bien y de Buenas, porque él como responsable Político, Económico, Social y Cultural, es su responsabilidad escuchar, asesorar y solucionar los problemas que le confían sus conciudadanos, “Tenemos que estar atentos, porque para ello nos eligieron y nos eligieron bien, los temas que nos competen como Municipio los hacemos nuestros y los que son competencia del Estado o Federación, NO les decimos ahí no, porque es de otra esfera, NO, nosotros los asesoramos y encaminamos, incluso en ocasiones les apoyamos con el traslado hacia la capital para que allá realicen sus trámites y desde aquí de Bahía les gestionamos y estamos al pendiente de la solución, para eso estamos y estaremos con la población que nos hizo llegar al lugar donde estamos” recalcó el Galeno Jaime Cuevas Tello………GUARDIANES DEL AGUA PRÓXIMAMENTE EN LA MISIÓN. Concepción Maldonado, una joven entusiasta y trabajadora del Organismo Operador Municipal de Agua Potable (OROMAPAS) en Bahía de Banderas, informó que, a partir de la semana próxima se harán visitas domiciliarias, para evitar el derramamiento del Agua sucia en las calles, lo que causa mala imagen y focos de infección porque hay lugares que se encharcan y se reproduce el mosquito, al igual que evitar las fugas en las calles y en las mismas casas habitación, para ello habrá una JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN, en todos y cada una de las Amas de Casa y Jefes de Familia, para ir sucesivamente nombrando a los que serán encargados de verificar y tener ese honor, responsabilidad y autoridad de CUIDAR a sus mismos vecinos para evitar fugas y tiradero del vital líquido, los GUARDIANES DEL AGUA, serán seleccionados calle por calle, para que haya un mejor y aprovechamiento de AGUA, en los habitantes de LA MISIÓN, sin duda un buen programa que dará óptimos resultados………..NO HAY AUMENTO A LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BAHÍA. Aunque ya se han pasado de listos, metiéndose a VIVOS, cobrando lo que quieren y como quieren, COMBIS, TAXIS Y CAMIONES, han sido detenidas más de 15 unidades, y en los cuales los propietarios han pagado de 5 a siete mil pesos por LIBERARLOS y que sigan trabajando, PERO, respetando las tarifas que la GENTE ya sabe, pues los cobros de Nuevo Vallarta a Mezcales por así decirlo, de Mezcales a San Vicente, San José, El Porvenir a Valle, San Juan, a Bucerías, Punta de Mita y demás destinos que utiliza el USUARIO, saben los costos y NO, se tiene porqué pagar más, aunque no hay tarifa oficial, si hay conocimiento de las personas y de los mismos choferes, por lo tanto quien se PASE será pasado, y ni modo que digan que no es cierto apuntó el Delegado de Tránsito, MIGUEL RAMIREZ, además añadió que aprovechando sus abusos, en tránsito se ponen BUZOS porque están revisando la documentación del vehículo, de los choferes y de los propietario que estén al corriente con sus pagos de tarjeta de circulación, licencias y refrendos, o sea que les saldrá más caro el caldo que las albóndigas de ponerse en el plan ABUSIVO……..MAL ASESORADA GLORIA NUÑEZ AL PRETENDER ENCARCELAR A SUS CONCIUDADANOS. Algo no anda bien en el vecino Municipio de COMPOSTELA, donde la chaparrita, ha tenido grandes aciertos en los servicios públicos, festividades de los poblados y el llevar una regular administración, sin embargo en lo POLÍTICO, está perdiendo la brújula, pues parece ser que sus más cercanos colaboradores, están desviando la atención para que en lugar del diálogo utilice CAVERNÍCOLA proceder hacia los ciudadanos con los que, tiene diferencias, y esto podría ocasionarle varios dolores de cabeza en su paso por la Presidencia Municipal de Compostela, pues nunca debe aplicarse el PODER, contra sus Gobernados so pena de al rato ser DESCONOCIDA por sus mismos habitantes, AÚN está a tiempo de RECULAR y ponerse al tanto desde el principio, meter la cabeza en una cubeta de agua fría, porque habrá más jaloneo ante esa posición, que en nada le beneficia y bastante le perjudica, veremos qué resulta pues no hay enemigo pequeño, la historia los ha mostrado, tenemos a Goliat y otros tantos……….EDUCACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE,. Algo diferente sin duda y es que la verdad hace falta que haya talleres, pláticas, cursos, asesoría, para que la ciudadanía entienda que, el peligro latente contra nuestro mismo entorno está en peligro y no hay reversa parea solucionarlo, DEBEMOS aplicar y aplicarnos para evitarlo, por ENDE, el titular de Desarrollo Urbano y Ecología en el Municipio de Bahía, MATIAS VERDÍN, está contemplando varios aspectos para darlo a conocer en Centros Escolares, de todo el territorio que comprende éste gran lugar, DÍA no lo daremos porque será una especie de sorpresa, tanto para los Padres de Familia, como para los Maestros y Ciudadanía en General, lo que sí se asegura es que será muy interesante el tema y la debida atención para hacer lo que nos corresponde a cada uno, así que esperemos el día y la hora para que nos unamos todos por una mejor calidad de vida con la ECOLOGÍA.